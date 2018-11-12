В Кремле рассказали об отношении к выборам в республиках Донбасса

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – рассказал об отношении российских властей к выборам в независимых республиках Донбасса.

По его словам, в Кремле с пониманием относятся волеизъявлению жителей ДНР и ЛНР, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что эти регионы были отторгнуты и брошены киевскими властями.

«Все последние годы ДНР и ЛНР находятся в состоянии абсолютного эмбарго. Поэтому, мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов», – резюмировал Песков, не уточнив, будет ли Россия официально признавать эти выборы.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что когда итоги голосования будут официально подведены, власти РФ должны принять решение о признании выборов в ЛНР и ДНР.