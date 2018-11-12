В Рособоронэкспорте рассказали о спросе на российское оружие

Генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в преддверии открытия международной авиационной выставки, которая пройдёт в Бахрейне, рассказал о спросе на российское оружие, прежде всего со стороны государств Персидского залива.

По его словам, наше оружие пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях – на суше, в воздухе и в море, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что многие из представленных на выставке образцов для военно-воздушных сил и войск ПВО не имеют аналогов в мире.

В том числе и поэтому, как считает Михеев, страны этого региона проявляют огромный интерес к российским системам противовоздушной обороны различного радиуса действия, самолётам, вертолётам и БПЛА.

Речь, прежде всего, идёт об истребителях Су-35, МиГ-29М/М2, учебно-боевом самолете Як-130, самолёте-заправщике Ил-78МК-90А и военно-транспортном самолёте Ил-76МД-90А(Э).

Кроме того, в Бахрейне потенциальным покупателям будут представлены многоцелевой вертолёт «Ансат», тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26Т2, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Панцирь-С1», «Верба» и многие другие отечественные образцы вооружения и военной техники.