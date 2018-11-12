В США сделали заявление по «Северному потоку-2»

Рика Перри – глава Минэнерго США – заявил, что американские власти выступают против строительства газопровода «Северный поток-2» и реализации проекта газопровода «Турецкий поток».

Об этом рассказали журналистам в компании «Нафтогаз Украины», передаёт «Экономика сегодня».

Напомним, 11 ноября американский чиновник прибыл с официальным визитом в Киев, где провёл встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, на которой и озвучил позицию США по данным вопросам.

Отмечается, что по мнению Перри, оба проекта превратят жителей Украины и Европы в «заложников» Москвы, которая станет единственным поставщиком энергоресурсов на континенте.

Как известно, США заинтересованы в срыве реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», так как сами планируют поставлять топливо в Европу по более высокой цене.