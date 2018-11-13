«Дайте людям тепло или уходите»: Порошенко и Гройсману выдвинули ультиматум

Олег Ляшко – лидер Радикальной партии Украины – обратился через соцсети к президенту «незалежной» Петру Порошенко и главе Кабмина Владимиру Гройсману с требованием включить отопление.

В своём видеообращении в защиту «замерзающих жителей Кривого Рога, Херсона, Павлограда, Смелы, Каменского, Шепетовки, Золотого», он выдвинул руководителям Украины ультиматум: «Дайте людям тепло или уходите!».

Ляшко подчеркнул, что в настоящее время отопление не работает у почти одного миллиона жителей Украины.

«Люди не должны быть заложниками из-за непрофессиональных и аморальных действий властей», - резюмировал Ляшко, добавив, что если проблема не будет решена, то Пётр Порошенко и Владимир Гройсман должны незамедлительно уйти в отставку.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в рамках договоренностей с МВФ на всей территории Украины для населения на 23,5% повысили цены на газ. Это привело к тому, что из-за задолженностей газовых компаний в жилых домах и социальных объектах стали отключать отопление и горячую воду.

В частности, в Кривом Роге теплоснабжения лишились более 2 тыс. жилых дом, почти 80 школ, 75 детских садов, более 20 больниц, а также воинская часть. Произошло это из-за того, что местная теплоцентраль не смогла урегулировало задолженность перед «Нафтогазом Украина».

В черкасском городе Смела местные власти объявили режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением, а горожане, которые в эти минуты проводят митинг у здания городского совета, уже сегодня обещают в знак протеста перекрыть дороги, в том числе все выезды из города. Кроме того, 13 ноября будет прекращена подача тепла сразу в нескольких населённых пунктах Хмельницкой области, а также в других региона Украины.



