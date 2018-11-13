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Москва, 13.11.2018

Курс доллара резко растет на фоне изъятия американской валюты

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара резко растет на фоне изъятия американской валюты
DPA/TASS

Курс доллара резко растет на фоне масштабного изъятия ликвидности с мировых финансовых рынков. Индекс доллара подскочил на 0,69% до 16-месячных пиков - 97,4 пункта, евро обвалился к доллару на 0,9% до годичных минимумов, во втоник европейская валюта скорректировалась до 1,1248. Одним из факторов очередного скачка курса доллара стала серия аукционов госдолга США и операций ФРС по сокращению баланса.

В ближайшие три дня глобальным рынкам предстоит столкнуться с оттоком на сумму почти 100 млрд долларов, сообщает Finanz.ru  со ссылкой на данные Федерального резервного банка Сент-Луиса и Казнчейства США. В ходе аукционов в ближайшие три дня американский Минфин планирует разместить 4 выпуска векселей (4-, 8-, 13- и 26-недельные) на 164 млрд долларов.

Расчеты по этим размещениям состоятся 15 ноября - в один день с подведением окончательного клиринга аукционов прошлой недели, когда Минфин продавал 3- 10- и 30-летние облигации на общую сумму 83 млрд долларов. С учетом погашений аналогичных бумаг Минфин США привлечет по итогам двух серий 59,6 млрд долларов нового долга с расчетами 15 ноября. Тогда же наступает срок погашения бумаг на балансе ФРС на 34 млрд долларов. Американский центробанк, следуя политике сокращения баланса, не будет рефинансировать эти вложения.

Рубль пытался восстановить позиции в понедельник на фоне отскока нефтяных цен, однако во вторник котировки на "черное золото" снова устремились вниз - стоимость барреля Brent опускалась ниже 69 долларов.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 ноября, составляет 67,5238 рубля. Официальный курс евро — 76,0926 рубля.

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