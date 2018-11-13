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Москва, 13.11.2018

Иностранные инвесторы улучшили прогнозы по бизнесу в России

«Expert Online» 2018

Несмотря на санкции Запада иностранные инвесторы позитивно оценивают  российский рынок. Об этом рассказал главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.

«В целом к России относятся очень хорошо. Уровень оптимизма не изменился», - сказал он.

Эксперт отметил, что у иностранных инвесторов есть желание вкладывать  в активы и ОФЗ.

«Позиция тех инвесторов, достаточно крупных, с которыми я общался, это то, что люди живут возможностью вновь начать инвестировать в российский госдолг», - добавил Полевой, подтвердив, что глобальные инвесторы по-прежнему положительно смотрят на российский рынок. Помимо этого, зарубежные крупные компании, по прежнему, готовы расширять и локализовывать производства в России.

Полевой отметил, что в этой отрасли наблюдается позитивная тенденция, поэтому не стоит  «фокусироваться на одном негативе».

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