Иностранные инвесторы улучшили прогнозы по бизнесу в России

Несмотря на санкции Запада иностранные инвесторы позитивно оценивают российский рынок. Об этом рассказал главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.

«В целом к России относятся очень хорошо. Уровень оптимизма не изменился», - сказал он.

Эксперт отметил, что у иностранных инвесторов есть желание вкладывать в активы и ОФЗ.

«Позиция тех инвесторов, достаточно крупных, с которыми я общался, это то, что люди живут возможностью вновь начать инвестировать в российский госдолг», - добавил Полевой, подтвердив, что глобальные инвесторы по-прежнему положительно смотрят на российский рынок. Помимо этого, зарубежные крупные компании, по прежнему, готовы расширять и локализовывать производства в России.

Полевой отметил, что в этой отрасли наблюдается позитивная тенденция, поэтому не стоит «фокусироваться на одном негативе».