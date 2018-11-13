В ответ на обращение профсоюзов, Владимир Путин поручил правительству оценить реальное положение дел с налоговой нагрузкой на россиян. И не мудрено. Последняя статистика свидетельствует об отличной ситуации с «кормящей» наш бюджет внешней торговлей: профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 4 раза. Но все «сжирает бюджетное правило», говорит аналитик.

Президент взялся за налоги

Владимир Путин поручил правительству оценить реальное положение дел с налоговой нагрузкой на россиян. И не мудрено. Последняя статистика свидетельствует об отличной ситуации с «кормящей» наш бюджет внешней торговлей: профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 4 раза. Но все «сжирает бюджетное правило», говорит аналитик

«Дмитрий Анатольевич, посмотрите, с коллегами поговорите на этот счёт. Спасибо», – обратился 12 ноября к главе кабмина на совещании с членами правительства российский президент, комментируя собственное же заявление о том, что властям необходимо оценить реальную ситуацию, сложившуюся в сфере налогообложения в РФ.

«Я недавно встречался с руководителем ФНПР Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растёт фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам. Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни», – цитирует сайт Кремля слова Владимира Путина, сказанные на заседании в Ново-Огарево.

Сигнал снизу воспринят и на него последовала оперативная реакция. Остается дождаться действий правительства и оценить их адекватность. А то ведь, как говорится: «Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали» (Станислав Ежи Лец, «Непричёсанные мысли»). Можно вспомнить, как в 2016 году, после обвала цен на нефть вкупе с другими экономическими неурядицами, в правительственных кругах были популярны рассуждения на тему — «достигнуто ли уже дно» падения экономики (жаль, что не таков же энтузиазм в достижении каких-либо высоких показателей).

Потом долгожданное дно было достигнуто, начался отскок. Но в немалом числе домохозяйств и бизнесов его не особенно-то почувствовали. Вот они и пытаются теперь достучаться до властей. Хорошо, что проводником этого вступил такой системный и профильный институт, как профсоюзы.

Кстати, в отношении бизнеса правительство уже озаботилось уровнем налогов. РИА-Новости напоминают, что как стало известно из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 24 октября, правительство поручило ряду министерств и ведомств провести анализ фискальной нагрузки на предприятия различных отраслей промышленности. Это делается в рамках решения задачи по диверсификации реального сектора экономики.

Интересно, что согласно тому же документу, методику оценки фискальной нагрузки еще только предстоит разработать, то есть прежде это не делалось. Но все должно быть сделано быстро: уже к 1 марта 2019 года поручено сделать сопоставительный анализ между предприятиями добывающей и иных отраслей промышленности. Правда, можно опасаться того, что в какой-либо отрасли налоговую нагрузку сочтут, например, недостаточной.

Возможно, в условиях дефицита бюджета такое заявление президента и вовсе не прозвучало бы, однако ситуация и с государственными финансами в целом, и, согласно последней статистике, с внешней торговлей в России вполне благополучна. Так, по только что опубликованным данным ЦБ РФ, положительное сальдо внешней торговли в январе-октябре 2018 года выросло в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 154,6 млрд долларов. Годом ранее профицит внешней торговли России составлял 90,5 млрд долларов.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 4 раза и составил 87,9 млрд долларов: «Определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта», — отмечается в сообщении Банка России на тему профицита.

Вопиющее безобразие и небезопасный эксперимент

Профицит федерального по трем кварталам текущего года на самом деле лучший с 2012 года, признает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Причины лежат на поверхности: высокие цены на нефть в комбинации со слабым рублем (отсюда, кстати, и наши «бензиновые стоны и зубовный скрежет»).

Но очень часто бывает так, что фискальная практика и экономика не привязаны друг к другу, и сейчас мы живем в одном из таких интересных периодов. Хотя нефть уже отошла от максимумов года, рубль тоже дополнительно ослаб, поэтому вышеупомянутая комбинация, способствующая формированию профицита бюджета, сохраняется.

По мнению эксперта, налоговая политика обладает очень ограниченными возможностями балансирования финансовых потоков: как говорится, «у одних забираем – другим, с удержанными отчислениями на содержание госаппарата, отдаем. Почему-то у нас в стране так исторически сложилось, что население постоянно находится в состоянии финансового голода. Среднестатистических доходов всегда в той или мере не хватает для оплаты необходимых нужд и обязательных платежей. Дальше население пытается как-то заработать недостающее, занимаясь сдачей квартир или продажей выращенного на своих приусадебных участках урожая, или, скажем, репетиторством. После этого вас объявляют самозанятым и просят заплатить с этого налоги. Оплатив уже начисленные налоги –на недвижимость, на автотранспорт, многим не остаётся ничего другого как обращаться в банк за «потребительским» кредитом.

«Конечно, – говорит Владимир Рожанковский, – это не только вопиющее безобразие, но и, откровенно говоря, небезопасный эксперимент для нашей финансовой системы в целом. Короче говоря, я – за радикальный пересмотр минимального прожиточного уровня и пересчёта почасовых зарплат – в соответствии с той простой практикой, которая существует на Западе». Он предлагает, «раз уж нам теперь начисляют налоги по кадастровой стоимости», пересчитать соответственным образом и зарплаты, начав с подконтрольной государству бюджетной сферы – врачей, учителей и воспитателей в детсадах.

Их сжирает бюджетное правило

Формирование профицита торгового баланса свидетельствует о том, что экспортные потоки превалируют над импортными, что, на самом деле неудивительно, но положительного в этом не так много, как может показаться, говорит, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Рост экспорта, как совершенно верно резюмирует регулятор, основан на «благоприятной ценовой конъюнктуре основных товаров российского экспорта», коими являются нефть и нефтепродукты.

Если не считать короткого периода спада в феврале, когда баррель опускался к отметкам 65 долларов, с января по октябрь 2018 года цены на нефть сохраняются в диапазоне 71-80 долларов за баррель, в то время как в 2017 году находились в диапазоне 53-57 долларов, снижаясь вплоть до 47 долларов, в июле прошлого года. Собственно, констатирует аналитик, за первые 8 месяцев текущего года внешнеторговый оборот России составил 0,445 трлн долларов, что на 20,8% больше показателей прошлого года. При этом экспорт вырос на 28%, до 287,5 млрд долларов. И предположение, что именно минеральные продукты выступили локомотивом роста экспорта, подтверждается тем фактом, что стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 33,9%, а удельный вес топлива в структуре исходящих товарных потоков с 61,7% в 2017 году вырос до 64,4%.

Казалось бы, говорит Илья Жарский, все здорово: нефть растет, доходы от ее экспорта растут, но экономика от этого почему-то расти никак не хочет, а темпы роста ВВП наоборот показывают нисходящую динамику. И прежде чем мы дадим ответ на этот вполне риторический вопрос, хотелось бы указать на то, что в сравнении с менее благополучным для России 2017 годом в 2018 году падают объемы экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Например, доля экспорта химической продукции – с 6,9% до 6,1%, машин и оборудования – с 6,5% до 5,5%, что как минимум подтверждает тот факт, что российская экономика в очередной раз вернулась на пресловутую «нефтяную иглу», с которой путем неимоверных усилий слезала на протяжении 3 лет.

Однако и возвращения былого нефтяного благополучия не наблюдается, продолжает Илья Жарский. Импорт по итогам 8 месяцев составил всего 0,158 трлн долларов и вырос всего на 9,5%. Важно отметить, что наибольший вес в структуре импорта традиционно занимает оборудование и машины.

Рост объемов импорта оборудования свидетельствует о развитии промышленного производства, реального сектора экономики, а это прямой путь к созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, восстановлению экономики. По факту же удельный вес оборудования в структуре и без того вяло растущего импорта в очередной раз снизился, с 47,8% до 47%.

Возникает вполне логичный вопрос: почему рост доходов от экспорта энергоносителей не способствует росту экономики? Ответ находится на поверхности: сверхдоходы до экономики не доходят, их сжирает бюджетное правило, констатирует эксперт. Дело в том, что уровень отсечки установлен на 40 долларов за баррель, и сколько бы ни стоила нефть на рынке, для бюджета она стоит именно столько, остальное прямым ходом отправляется на спецсчета Казначейства, конвертируется в валюту и ложится в резерв. Эти доходы из экономики изымаются, изымаются они и из бюджета, расходы которого растут.

Государство при этом ищет альтернативные источники дохода внутри страны, а их не так много — это повышение фискальной нагрузки на бизнес и население. Отсюда и переход к НДПИ, и повышение акцизов на топливо, табачные изделия и алкоголь, и рост ставки НДС... Увы, заключает Илья Жарский, но рост доходов от продажи народной нефти и рост профицита торгового баланса не ведут к росту народного благосостояния, а следовательно, и к росту темпов восстановления экономики.