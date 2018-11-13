Расслабляться рано

Oil Price считает, что американские санкции против России все еще могут помешать строительству «Северного потока 2».

На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон окончательно еще не отказался от введения антироссийских санкций, направленных против проекта «Северный поток 2». По нему, напомним, российский газ сможет поступать в Германию напрямую по дну Балтийского моря, минуя Польшу, Белоруссию и Украину.

К угрожающему высказыванию главного американского энергетика следует относиться осторожно. Обращает внимание то, что сделано оно не в Вашингтоне, а в Варшаве, столице одного из главных противников строительства второй очереди газопровода по дну Балтийского моря. Это значит, что оно может носить пропагандистский характер.

Следует помнить и главную причину на удивление сильной неприязни, которую в Вашингтоне питают к «Северному потоку 2». Дело в том, что администрация Трампа изо всех сил пытается сделать то, что не удалось его предшественнику – убедить европейцев покупать дорогой американский сжиженный газ вместо дешевого российского. Если «Газпрому» и Берлину все же удастся построить вторую очередь газопровода, то причин, по которым Европе следует покупать газ за океаном, станет еще меньше, чем сейчас.

8 ноября польская государственная газовая компания PGNiG подписала долгосрочный контракт с американской газовой компанией Cheniere Marketing International на поставки LNG из-за океана. Варшава и Вашингтон также подписали в минувший четверг совместную декларацию об углублении сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Очевидно, что речь идет об энергетической безопасности Европы и ее независимости от российского газа, главного аргумента американцев, уговаривающих европейцев перейти с российского на американский газ.

«Это также четкий сигнал сильной поддержки Соединенными Штатами политики Польши и Европы в сфере энергетической безопасности,- подчеркнул Рик Перри.- Энергетическая безопасность требует энергетического разнообразия. По этой причине мы и возражаем против строительства «Северного потока 2», который еще больше усилит опасную энергетическую зависимость многих европейских стран от Российской Федерации».

Ежегодно Польше необходимы около 17 млрд м³ газа, более половины которого поступает из России. Поставщик – российский газовый гигант «Газпром». Срок действия нынешнего контракта заканчивается в 2022 году. Варшава уже объявила, что не станет продлевать его действие. За оставшиеся три года полякам необходимо возместить российский газ газом от других поставщиков.

«Я не вижу сигналов того, что мы когда-либо приблизимся к поддержке строительства «Северного потока 2»»,- ответил Перри на вопрос о возможности введения санкций против западных компаний, участвующих в газовом проекте. По его словам, президент Трамп еще не отказался от санкций.

«Северный поток 2» также сильно обостряет отношения между США и Германией, главной сторонницей проекта на континенте. Накануне летнего саммита НАТО президент Трамп посетовал на то, что Америка оплачивает защиту Европы от России, а немецкая экономика, к слову, самая большая на континенте, поддерживает газовые сделки с Москвой. Берлин не хочет ухудшать и без того далеко не безоблачные при Трампе отношения между США и ФРГ. Поэтому Германия недавно заявила о готовности увеличить закупки американского LNG и о строительстве трех газовых терминалов.

Однако, с другой стороны, Берлин продолжает оставаться твердым сторонником проекта строительства 1200-километрового трубопровода по дну Балтийского моря, смета которого составляет 11 млрд долларов. «Северный поток 2» должен удвоить мощность первой очереди газопровода, составляющую 55 млрд м³ газа в год. По плану, первые кубометры российского газа должны пойти в Германию уже в конце 2019 года.

«Газпром» - единственный акционер проекта «Северный поток 2». На него приходится половина всех расходов по осуществлению проекта. Партнерами российского газового гиганта являются такие западные компании, как OMV, Uniper, Wintershall, Shell и Engie.

Министр энергетики России Александр Новак заявил в сентябре, когда уже началась укладка труб на дно Балтийского моря, что проект «Северный поток 2» будет доведен до конца даже в случае введения санкций.