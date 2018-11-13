Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Политика
Москва, 13.11.2018

Расслабляться рано

«Expert Online» 2018
  • Baltic Sea pipeline Nord Stream 2
DPA/TASS

Baltic Sea pipeline Nord Stream 2

Oil Price считает, что американские санкции против России все еще могут помешать строительству «Северного потока 2».

На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон окончательно еще не отказался от введения антироссийских санкций, направленных против проекта «Северный поток 2». По нему, напомним, российский газ сможет поступать в Германию напрямую по дну Балтийского моря, минуя Польшу, Белоруссию и Украину.

К угрожающему высказыванию главного американского энергетика следует относиться осторожно. Обращает внимание то, что сделано оно не в Вашингтоне, а в Варшаве, столице одного из главных противников строительства второй очереди газопровода по дну Балтийского моря. Это значит, что оно может носить пропагандистский характер. 

Следует помнить и главную причину на удивление сильной неприязни, которую в Вашингтоне питают к «Северному потоку 2». Дело в том, что администрация Трампа изо всех сил пытается сделать то, что не удалось его предшественнику – убедить европейцев покупать дорогой американский сжиженный газ вместо дешевого российского. Если «Газпрому» и Берлину все же удастся построить вторую очередь газопровода, то причин, по которым Европе следует покупать газ за океаном, станет еще меньше, чем сейчас.

8 ноября польская государственная газовая компания PGNiG подписала долгосрочный контракт с американской газовой компанией Cheniere Marketing International на поставки LNG из-за океана. Варшава и Вашингтон также подписали в минувший четверг совместную декларацию об углублении сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Очевидно, что речь идет об энергетической безопасности Европы и ее независимости от российского газа, главного аргумента американцев, уговаривающих европейцев перейти с российского на американский газ.

«Это также четкий сигнал сильной поддержки Соединенными Штатами политики Польши и Европы в сфере энергетической безопасности,- подчеркнул Рик Перри.- Энергетическая безопасность требует энергетического разнообразия. По этой причине мы и возражаем против строительства «Северного потока 2», который еще больше усилит опасную энергетическую зависимость многих европейских стран от Российской Федерации».

Ежегодно Польше необходимы около 17 млрд м³ газа, более половины которого поступает из России. Поставщик – российский газовый гигант «Газпром». Срок действия нынешнего контракта заканчивается в 2022 году. Варшава уже объявила, что не станет продлевать его действие. За оставшиеся три года полякам необходимо возместить российский газ газом от других поставщиков.

«Я не вижу сигналов того, что мы когда-либо приблизимся к поддержке строительства «Северного потока 2»»,- ответил Перри на вопрос о возможности введения санкций против западных компаний, участвующих в газовом проекте. По его словам, президент Трамп еще не отказался от санкций.

«Северный поток 2» также сильно обостряет отношения между США и Германией, главной сторонницей проекта на континенте. Накануне летнего саммита НАТО президент Трамп посетовал на то, что Америка оплачивает защиту Европы от России, а немецкая экономика, к слову, самая большая на континенте, поддерживает газовые сделки с Москвой. Берлин не хочет ухудшать и без того далеко не безоблачные при Трампе отношения между США и ФРГ. Поэтому Германия недавно заявила о готовности увеличить закупки американского LNG и о строительстве трех газовых терминалов. 

Однако, с другой стороны, Берлин продолжает оставаться твердым сторонником проекта строительства 1200-километрового трубопровода по дну Балтийского моря, смета которого составляет 11 млрд долларов. «Северный поток 2» должен удвоить мощность первой очереди газопровода, составляющую 55 млрд м³ газа в год. По плану, первые кубометры российского газа должны пойти в Германию уже в конце 2019 года.

«Газпром» - единственный акционер проекта «Северный поток 2». На него приходится половина всех расходов по осуществлению проекта. Партнерами российского газового гиганта являются такие западные компании, как OMV, Uniper, Wintershall, Shell и Engie.

Министр энергетики России Александр Новак заявил в сентябре, когда уже началась укладка труб на дно Балтийского моря, что проект «Северный поток 2» будет доведен до конца даже в случае введения санкций. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
      Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Дело принимает фантастический оборот
      Амбициозные планы, о которых было объявлено в ходе визита Дмитрия Медведева в КНР, реальны, а это 200 млрд долларов торгового оборота, при том, что наконец достигнуты «10–12 лет назад казавшиеся фантастическими» 100 миллиардов. Но на пути к этому целое «китайское море» препятствий