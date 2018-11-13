Сенсация: онкологи рассказали о пользе ожирения

Учёные одного из американских исследовательских университетов сделали сенсационное открытие.

Входе опытов над лабораторными мышами и тестовой терапии, в которой участвовала группа добровольцев, они установили, что в некоторых случаях ожирение помогает организму бороться со злокачественной опухолью, передаёт РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Medicine.

При этом, исследователи пришли к парадоксальному выводу. По их данным, несмотря на то, что ожирение считается фактором риска при онкологии, выживаемость среди людей с избыточным весом оказалась выше, чем у тех, кто не испытывал проблем с лишними килограммами.

Тестирование терапии с участием 251 пациента с меланомой также указало на улучшения клинической картины при наличии ожирения.

Таким образом, американские учёные считают, что результаты их исследований дают основания предполагать, что наличие ожирения у онкологических больных, по всей видимости, снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих рост опухоли.

Исследователи отмечают, что парадоксальные результаты опытов позволит медикам составлять для онкологических больных индивидуальную терапию с учётом их массы тела.