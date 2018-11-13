СК РФ возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Талькова

Главное Управление СК РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве известного советского музыканта и автора песен Игоря Талькова.

Напомним, Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта «Юбилейный» при перестрелке своей охраны с Игорем Малаховым - охранником певицы Азизы.

Однако позже следствием было установлено, что Малахов не виновен. Поэтому единственным обвиняемым по делу об убийстве Талькова стал его концертный директор Валерий Шляфман. Однако к тому моменту он уже уехал в Израиль и в Россию больше не возвращался.

В 1993 году расследование убийства Игоря Талькова было приостановлено. Сейчас пострадавшей по этому делу является вдова певца Татьяна Талькова, так мать музыканта, которая ранее находилась в этом статусе, скончалась.

Игорь Тальков был похоронен 9 октября 1991 года в Москве на Ваганьковском кладбище.