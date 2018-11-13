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Москва, 13.11.2018

Украинский военный рассказал о подготовке терактов в Крыму

«Expert Online» 2018

Бывший украинский подполковник Георгий Абдиллаев рассказал о подготовке нападений в Крыму в августе 2016 года. Видео допроса показал телеканал «Россия 24», который сообщает, что, задержанный на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции Абдиллаев является «подполковником в отставке из управления специального резерва Главного управления разведки Украины».

Экс- военный сообщает, что теракты, предотвращенные ФСБ России, планировались ГРУ Украины. Совершить их должны были сотрудники спецрезерва Александр Громов, глава спецрезерва Максим Шаповал и рядовой Кирилл Буданов.

В ходе допроса он сообщил, что руководителями подготовки терактов были Громов и Шаповал, непосредственным исполнителем должен был стать Громов.

Сообщается, 13 ноября Абдиллаева будет депортирован на Украину, так как ни в каких террористических акциях, как установила ФСБ, он участия не принимал.

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