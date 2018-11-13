США пообещали раскрыть секретные инструменты, которые остановят «Северный поток-2»

Вашингтон обладает множеством инструментов для того, чтобы остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», рассказал журналистам постоянный представитель США при Евросоюзе Гордон Сондленд последние новости о борьбе американцев с этим проект.

«У нас есть много инструментов, и мы еще не использовали их все, чтобы затормозить строительство "Северного потока - 2"», - цитирует ТАСС дипломата, который заверил, что говорить о этих мерах пока рано и в свое время все будет раскрыто.

Он также заявил об уверенности, что сопротивление «Северному потоку-2» в Европе будет только увеличиваться. Однако конкретных обоснований своему утверждению Сондленд не привел, сообщив только, что «европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии - это нехорошее геополитическое решение».

Соединенные Штаты не хотели бы, чтобы в какой-либо стране граждане оказались зимой без газа из-за «геополитического кризиса», сообщил постпред. Правда, он подчеркнул, что Вашингтон волнуется не за европейцев и не из любви к ним, а лишь потому, что, «когда страны ЕС уязвимы, США тоже уязвимы».

При этом Сондленд направил в адрес ЕС угрозы, пообещав, что в случае, если европейцы не примут «данную логику», Дональд Трамп «может использовать множество других инструментов и против ЕС тоже». О мерах, чтобы «затормозить и остановить этот проект», по словам постпреда, он не станет пока говорить.