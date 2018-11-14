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Москва, 14.11.2018

Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018
  • Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе своего выступления в Европарламенте, что Евросоюз не сможет обойтись без поставок российского газа. Выступление транслировал телеканал Phoenix.

«Мы не можем исключить Россию из числа источников», — заявила Меркель.

Как отмечают аналитики, тем самым политик дала понять противникам «Северного потока-2», что проект будет реализован.

Немецкий лидер также подчеркнула, что Украина должна сохранить роль страны-транзитёра сырья, а импорт газа должен быть диверсифицированным, если Европа действительно планирует отказаться от использования угля. При этом нужно быть готовыми к тому, что объемы потребления газа возрастут, сообщила Меркель.

«Европа не может вообще не зависеть от российского газа, но она может диверсифицировать свои источники», — заключила канцлер.

Ангела Меркель ранее уже неоднократно высказывала поддержку Германией проекта поставки газа «Северный поток-2», подчеркивая, что это исключительно коммерческий проект.

Напомним, США неоднократно призывали страны Евросоюза препятствовать реализации «Северного потока-2». Критику проекта в России связывают с попыткой продвинуть на европейский рынок дорогой американский СПГ, который по средним подсчетам обойдется европейским странам на 40% дороже российского газа.

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