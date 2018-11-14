Нефть резко пошла вниз

Заявления ОПЕК и президента США обвалили стоимость нефтяных контрактов на 7%.

На торгах 13 ноября 2018 года вечером по московскому времени стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,6%, до 65,47 доллара за баррель. Параллельно декабрьские фьючерсы на сорта нефть WTI упали на 7,1%, до 55,69 доллара за баррель. Причиной обвала стали прогнозы ОПЕК, которая понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году, а также заявление Дональда Трампа, который призвал картель сохранить текущий уровень добычи сырья.

Так, передает агентство «Прайм», ОПЕК опубликовала новое исследование, в котором говорится, что организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Так, ОПЕК ожидает рост предложения нефти в странах вне картеля в 2018 году на 0,09 млн баррелей в сутки — до 2,31 млн баррелей в сутки, в 2019 году — на 2,23 млн баррелей в сутки.

Одновременно организация понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 1,5 млн баррелей в сутки. В свою очередь, президент США написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

Есть и другие факторы. Рынок нефти долго питался слухами и ожиданиями, что санкции против Ирана приведут к существенному снижению объемов экспорта нефти из страны, что будет дефицит, который уже даже на уровне слухов вызывал подъем цены, отмечает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер». Но уже в начале октября наиболее дальновидные инвесторы стали продавать нефтяные контракты, понимая, что Иран, проживший под санкциями четыре десятилетия, в 2018 году найдет способы обхода ограничений и продавать нефти будет ничуть не меньше.

А с учетом роста добычи странами, не входящими в OPEC, объем предложения на нефтяном рынке даже увеличится. США добавили импульс этим настроениям, дав исключения на закупку нефти у Ирана целому ряду стран: Китаю, Индии, Южной Корее, Турции, Италии, Японии, Греции и Тайваню. То есть, рынок ожидал тотального запрета, а получил ситуацию, когда примерно 85% объемов экспорта нефти из Ирана будут продолжать продаваться.

ОПЕК же, продолжает эксперт, справедливо предположила, что потребление нефти может снизиться до 1.5 млн баррелей в сутки, за счет более низкого, чем ожидалось, потребления нефти в азиатских странах, на Ближнем Востоке и в КНР. А степень выполнения странами картеля соглашения о сокращении добычи нефти в прошлом месяце снизилась до 78% с 96% в сентябре. Говоря простым языком, Саудовская Аравия и ОАЭ просто не выполняют договоренность о сокращении добычи, а зраз локомотивы отрасли не выполняют, то вскоре и остальные могу начать наращивать добычу, ведь это вопрос денег и наполнения бюджетов. Как считает Алексей Антонов, нам нужно готовиться к падению рубля до отметки 70 за доллар, к баррелю Brent по 60 долларов, и к индексу Мосбиржи на уровне 2300 пунктов.

После того как санкции против Ирана оказались гораздо мягче, чем ожидалось, добавляет аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, нефтяные цены действительно ускорили падение из-за опасений образования излишка предложения на рынке. Несколько дней назад на уровне ОПЕК+ пришли к выводу о необходимости снижения добычи, а представители Саудовской Аравии пообещали уже в следующем месяце поставить на 500 тыс. баррелей меньше.

Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы взбодрить инвесторов, которые всерьез опасаются сокращения спроса со стороны главного покупателя топлива — КНР. Кроме того, текущее падение фондовых рынков добавляет нервозности, вследствие чего игроки склонны остерегаться рисковых активов и искать более стабильные инструменты, полагает Михаил Мащенко.

Как считает аналитик, до следующей встречи картеля в декабре сырьевой сегмент будет резко реагировать на всевозможные слухи и спекуляции в преддверии переговоров. Не стоит забывать и об укреплении доллара, которое значительно ограничивает потенциал нефтяных котировок. Таким образом, на рынке попросту нет причин для роста стоимости нефти, а значит, делает вывод Михаил Мащенко, в отсутствие позитивных новостей, падение будет продолжаться вплоть до 63,50 долларов за баррель до конца месяца и 60 долларов за баррель до конца года.