Конгресс США отложит санкции против России до более подходящего случая

Несмотря на все старания противники России так и не сумели найти следы российского вмешательства в промежуточные выборы в США. Между тем, в Америке так много угрожали Кремлю новыми «страшными» санкциями в случае очередного вмешательства в выборы, которые прошли несколько дней назад, что сейчас как-то уж очень неловко их вводить при полном отсутствии доказательств такого вмешательства.

Конечно, раньше отсутствие доказательств не было помехой для введения санкций, но противники России сами создали такой шум вокруг промежуточных выборов, что сейчас вводить санкции за вмешательство невозможно. В результате, пишет Bloomberg, законодатели, хотя у большинства очень чешутся руки в очередной раз «наказать» Кремль, скорее всего отложат обсуждение и введение новых санкций против России на неопределенный срок. Как минимум, до конца этого года. Или до какого-нибудь повода со стороны Москвы, который развяжет им руки.

Вместо того, чтобы обсуждать наказание для российских хакеров, конгрессменам придется заняться внутренними делами, которых накопилось предостаточно. В графике работы Конгресса сейчас вопросы расходов правительства, назначение судей и принятие сельскохозяйственного закона.

Что же касается санкций, пакет которых после встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным этим летом быстро составила комиссия Конгресса, состоящая из республиканцев и демократов, то они, считает Bloomberg, подождут как минимум до января, когда к работе приступят вновь избранные законодатели.

«У нас мало времени и очень много дел,- объяснил журналистам сенатор от Республиканской партии Джон Корнин.- Если мы не хотим задержаться в Вашингтоне на Рождество, то придется очень много сделать».

Сенатор от Демократической партии Боб Менендес, работавший над антироссийскими санкциями, тоже говорит, что времени сейчас у Конгресса на их обсуждение и принятие нет.

Боб Коркер, председатель Комитета Сената по внешним делам, одна из ключевых фигур в принятии санкций, считает, что нельзя вводить санкции именно сейчас, сразу после выборов, потому что следов вмешательства в них России, похоже, не обнаружено.

Законодатели разрабатывали новые санкции немногим более года после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей велела Министерству финансов разработать санкции против богатых россиян, близких к президенту Путину. Трамп, по его словам, подписал указ, потому что не хотел рисковать – Конгресс мог преодолеть его вето.

Впрочем, радоваться Москве преждевременно, считает Bloomberg, потому что это всего лишь небольшая отсрочка. Конгресс может вернуться к санкциям в любой момент. Поводом для их быстрого введения может стать новое вмешательство Москвы во внутренние дела Америки. Конечно, России следует быть сейчас особенно осторожной. С другой стороны, зная богатую фантазию противников Москвы, которые могут не только воспользоваться самым незначительным поводом, но и сами придумать причину, как уже, кстати, не раз было, можно особенно не стараться: санкции рано или поздно будут введены.

«И республиканцы, и демократы убеждены, что администрация Трампа сделала недостаточно, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 года,- считает Джон Смит, который до мая этого года возглавлял в Министерстве финансов отдел, отвечающий за принятие и выполнение санкций.- Можно не сомневаться, что эта отсрочка не повлияет на аппетиты противников России на Капитолийском холме в отношении санкций».