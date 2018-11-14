Влияние школы на становление личности

Школа играет ключевую роль в формировании личности ребенка, о чем мы поговорили, в рамках Форума и Премии «Woman Who Matters», с Екатериной Рыбаковой, сооснователем и президентом Рыбаков Фонда.

WWM: Почему, на Ваш взгляд, личность формирует именно школа, а не семья?



Екатерина Рыбакова: На мой взгляд, любое окружение формирует личность: общение с друзьями, родственниками, учителями и случайными прохожими. Даже побыть с самим собой наедине может быть полезно. Отвечая на Ваш вопрос, скажу, что большую часть времени дети проводят в школе. Например, мои дети с определенного возраста все меньше готовы воспринимать меня нас, родителей, как тех, кто влияет на их привычки и вкусы. Со временем это усиливается, особенно у мальчиков: «Я жду от мамы, чтобы она любила и принимала меня таким, какой я есть. Ей не важно, стану я отличником или чемпионом». (смеется) Детей важно слушать, они всегда сообщают о своих потребностях. Поэтому, не забывая о решающей роли родителей, помним о важности школьного воспитания.

WWM: Какой формат преподавания лучше раскрывает потенциал ребенка?

Екатерина Рыбакова: Практика, ориентированные на деятельность занятия, которые позволяют сразу применить новое знание - это вызывает желание узнать еще больше и дарит положительные эмоции. Любое знание записывается в том случае, если с ним связано какое-то переживание, иначе оно быстро забывается. Удивление от того, что ребенок сам сделал открытие, его радость и гордость, что все получилось – через все эти эмоции происходит усвоение информации. И очень важно, чтобы у ребенка сложилось ощущение, что это его собственное достижение. Часто взрослые, и со мной такое происходит, перехватывают инициативу. Приходит ребёнок, задаёт вопрос, и я думаю: «ответ я знаю и сейчас тебе расскажу!» Рассказываю. А лучше бы помочь ребёнку самому найти ответ на вопрос, построив с ним диалог, и он сам найдёт решение.

WWM: Что стоит предпринять российским школам, чтобы воспитать гендерно-нейтральное общество? И нужно ли оно?

Екатерина Рыбакова: На мой взгляд, в русском языке недостаточно слов для этой темы: когда мы говорим о гендерно-нейтральном обществе, у меня возникает образ бесполых людей. Мы физиологически разные, и что мы подразумеваем, когда говорим о равенстве полов? Стоит говорить о равноценности, о равноправии, а не о равенстве. Сочетание подобных слов даёт больше возможностей для дискуссии на эту тему. У каждого своя уникальная роль, ее надо видеть и учитывать. Мы не конкурируем, не говорим, кто лучше и кто хуже, мы просто дополняем друг друга, как инь и янь. И наша истинная ценность – во взаимодействии.

WWM: Нужны ли школам преподаватели-наставники, которые могли бы быть лидерами, но в то же время не давить своим авторитетом?

Екатерина Рыбакова: Безусловно, именно такие и нужны. Учитель – это наставник, проводник в мир знаний и опыта, который ведет за собой, может увлечь, заинтересовать, вызвать желание решать разные задачи. Единственная задача, которую взрослый решает, подавляя авторитетом – это дисциплина. Но ее можно решать через игру. Дети готовы играть в игру, если правила сознаны при их участии и всеми соблюдаются. И тогда дети сами контролируют их выполнение.

WWM: Как Вы считаете, стоит целенаправленно формировать из ребенка лидера, или же развивать его врождённые способности?

Екатерина Рыбакова: Прежде чем у ребенка проявятся лидерские качества, нет смысла его подталкивать на этот путь. Мне кажется, до определенного возраста развивать целенаправленно ту или иную линию поведения не стоит, но нужно дать ему возможность получить разнообразный опыт. И когда у ребенка проявится интерес, он сам сделает выбор: лидер ли он или, например, философ. И тогда задача родителя – поддержать. Человек может заниматься и пением, и спортом, и наукой, а может долго-долго ничем не заниматься, и определиться только в более позднем возрасте. Если в раннем возрасте родители начинают детей ориентировать на определенную деятельность, то результат может не понравиться ни им самим, ни детям. Бывает, что ребенок не обладает лидерскими качествами от природы, и если мы продолжаем настаивать, формируем у ребенка неуверенность, ощущение, что он не справится, не состоится.

WWM: Какими качествами должен обладать лидер в современном обществе?

Екатерина Рыбакова: У лидера должно быть видение на дальнюю перспективу, долгосрочные цели и понимание, как этих целей достичь. Умение вовлечь людей, разделяющих эти цели, и повести за собой. И, конечно, лидер должен быть созидающий.

WWM: Почему российские школы тоталитарны? Возможно, стоит брать пример со скандинавских школ, где обучение включает элементы игры?

Екатерина Рыбакова: Тоталитарные проявления в школах встречаются, но не повсеместно. Кто-то считает, что нужно менять всю систему, но нам в Рыбаков Фонд кажется, что достаточно добавить нечто недостающее в систему образования. Дело в том, что у государства есть свои непростые задачи – стандарты, законы, регламенты. Это некий каркас, а наполнить его жизнью должны мы, никто за нас это не сделает. Именно эту цель мы преследуем, поддерживая и развивая наши инициативы – конкурсы iУчитель и ТОП-Школа, проекты Равенство Возможностей, Университет Детства, НОТО. Также мы верим, что сообщества выпускников принесут школам дополнительную ценность, помогут им стать более открытыми, для этого мы создали платформу Legacy. По поводу финских школ, я считаю, что, опираясь на их опыт, мы сможем создать свою социально-образовательную среду, отвечающую нашим потребностям.