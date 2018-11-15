Биткойн насмешил курсом

Курс биткойна упал более чем на 10% и достиг нового минимума 2018 года. Впрочем, падение наблюдается и у других криптовалют.

Мировой криптовалютный рынок, передают «Вести.Экономика», находится в нисходящем тренде: все без исключения криптовалюты из первой десятки демонстрируют снижение. Так, курс биткойна опустился до годового минимума – ниже 6 тыс. долларов, до 5686.10 долларов. В пределе цена этой криптовалюты приближалась менее года назад, в декабре 2017 года к 20 тысячам долларов.

Средневзвешенный курс Ripple опустился на 8,91%, котировки Bitcoin Cash – на 15.15%, а Ethereum («эфир») – на 12,63%. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 186,40 млрд долларов.

По мнению основателя и генерального директора криптовалютного хедж-фонда BKCM Брайана Келли, чьи слова приводит телеканал CNBC, биткойн дешевеет вслед за Bitcoin Cash, который обрушился в ожидании хардфорка (внедрения нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта). В результате этого будут созданы альткоины Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Сам Bitcoin Cash, в свою очередь, так же отделился от биткойна в августе 2017 года из-за разногласий относительно оптимального способа масштабирования цифровой валюты.

Рынок криптовалют долго ждал движения, и сейчас мы видим классический пример выхода из зоны консолидации, указывает руководитель отдела биржевой аналитики блокчейн-платформы Waves Леонид Матвеев. Говоря биржевыми терминами, медведи начали активную продажу криптовалюты. Далее после мощного импульса подключились участники рынка, практикующие стратегию на понижение, и те, кто ставил с плеча на рост курса, тоже начали активно продавать.

В целом интерес инвесторов к вложениям в криптовалюты стал заметно ниже, чем полгода или год назад, признает аналитик. Волатильность рынка уменьшилась, в том числе благодаря усилиям государственных регуляторов. Например, в США торговлю любыми токенами в правовом поле приравняли к торговле security-токенами, т.е. к довольно сложному порядку, схожему с торговлей биржевыми акциями. Рынок адаптируется к нововведениям, но этот процесс займет некоторое время. Сейчас цену на криптовалюты поддерживают майнеры. И подобное уже происходило на рынке раньше. Однако у криптовалют, уверен Леонид Матвеев, безусловно, есть будущее, и в долгосрочном периоде будет заметна стабилизация рынка.

И все же, возражает член совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Александр Карась, у криптовалюты в целом и Биткойна в частности, нет перспектив для развития. Во-первых, объясняет он, криптовалюта признается правительствами лишь ограниченного числа стран, то есть не отрегулировано международное законодательство, а соответственно нет понятных и легальных правил игры. Во-вторых, если говорить про Россию, то у нашего населения нет соответствующего уровня финансовой грамотности, чтобы принимать взвешенные и дальновидные решения.

В-третьих, продолжает эксперт, что особенно актуально, надо понимать, что любая валюта должна быть чем-то обеспечена. Чем обеспечен биткойн? Поэтому, делает вывод Александр Карась, нет и не может быть ничего лучше реального производства. «Я воспринимаю криптовалюту как отличный простор для спекулянтов. Вспомните МММ и посмотрите на «крипту». А теперь найдите десять отличий. Разница лишь в том, что манипуляции происходят не в национальном, а в международном масштабе. Я бы сравнил биткоиновое помешательство с тюльпанной лихорадкой 17 века в Голландии, когда за луковицу тюльпана люди отдавали целые дома, оставаясь у разбитого корыта», – говорит эксперт. Что касается курса биткойна в будущем, то он уверен, что эта криптовалюта по-прежнему продолжит колебаться и прыгать, так как это выгодно все тем же спекулянтам.