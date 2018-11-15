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Москва, 15.11.2018

Прогноз погоды: в декабре в России ожидаются 55-градусные морозы

«Expert Online» 2018

В декабре 2018 года столбики термометров в нашей стране опустятся до 55 градусов ниже нуля.

Такой прогноз погоды озвучила Людмила Паршина – заведующая лабораторией Гидрометцентра России. По её данным, такие морозы ударят в первый зимний месяц на территории Якутии, передаёт «Свободная пресса».

Морозная погода также ожидается на Урале – здесь, согласно прогнозу синоптиков, в декабре 2018 года температура воздуха опустится до 30 градусов мороза.

При этом прогноз погоды на 14 дней практически на всей территории России вполне благоприятный. Так, на севере и северо-западе нашей страны среднесуточная температура будет держаться выше нуля градусов. Например, аномально тепло для середины ноября будет в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Пскове. В этих городах в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, передаёт центр «Фобос» со ссылкой на своих специалистов.

Несмотря на снегопад, который обрушился накануне на Ростовскую область, здесь также с понедельника ожидается потепление до плюс 5 градусов. 

Будет вполне комфортно и в Москве – в эти выходные от плюс 1 до плюс 3 градусов. А вот в начале следующей недели в столичном регионе похолодает до минус 10 градусов ночью и до минус 5-7 днём.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу погоду Гидрометцентра, первый зимний месяц зимы в Москве и Подмосковье будет немного теплее климатической нормы.

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