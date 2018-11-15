Великая сырьевая держава критически зависит от импорта семи важнейших видов сырья

«Мы привыкли думать о России как о сказочной кладовой, с лихвой обеспеченной всеми необходимыми богатствами недр», — пишет журнал «Эксперт». Однако, как выяснило издание, из подготовленного недавно Минприроды «Государственного доклада о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ» следует, что наша страна находится в критической зависимости от импорта нескольких, очень важных для промышленности видов сырья. Их семь: уран, марганец, хром, олово, титан, алюминиевое сырье, редкоземельные металлы.

Важность урана долго объяснять не нужно, он необходим как в военных целях, так и для работы атомной энергетики, значение которой для страны растет. Потребности в нем за счет внутренней добычи удовлетворены только на треть. Российские изделия из титана занимают 30% на мировом авиакосмическом рынке. А своего титанового концентрата у нас в 2017 произведено 10 тыс. тонн, при потреблении на уровне 280 тыс. тонн.

Хром, используемый в производстве легированных, нержавеющих, оружейных и ряда других необходимых народному хозяйству сталей, требует для своего производства почти втрое больше добываемого в РФ количества руды. Так же требующийся черной металлургии марганец у нас практически весь импортный, включая импорт из Украины. При этом по производству продукции черной металлургии Россия держит очень высокое, пятое место в мире.

Мы так же достаточно заметны на мировом рынке алюминия, импортируя две трети необходимого для его производства глинозема (бокситов). Глинозем в Россию поставляется в том числе украинский, а так же австралийский. Зависим мы и от импорта сырья для производства олова, входящего в состав различных, весьма распространенных сплавов (включая бронзу), а также и в чистом виде.

России нужно порядка 2000 тонн в год редкоземельных металлов. По части импорта таковых промышленность страны зависит от Китая, который только недавно отменил квотирование их экспорта, но вполне может его вернуть. Редкоземельные металлы нужны электронике, а также нефтепереработке и другим отраслям. В целом, они особенно востребованы оборонной промышленностью. А помимо нехватки своей добычи, мы вынуждены выносить за границу (в Эстонию) и часть цикла их производства.

«Таким образом, функционирование и дальнейшее развитие целого ряда важных отраслей промышленности, в том числе производства продукции военного назначения, оказывается в жесточайшей зависимости от импорта ключевых ресурсов из небольшого числа стран-поставщиков, часто недружественных», — констатирует «Эксперт». Отчасти это объяснимо тем, что часть импорта идет из стран, с которыми раньше Россия состояла в одном государстве — СССР

Текущая ситуация действительно весьма неблагоприятна. Но, как выясняется, после плохой новости следует хорошая. По урану, титану, а так же марганцевым, хромовым рудам мы обеспечены неосвоенными запасами сырья на «отлично» и «хорошо». И даже запасы требующихся алюминиевой промышленности бокситов, традиционно ассоциирующихся с импортом, у нас колоссальны, как и нефелиновых руд, которые используются для производства алюминия только в России. Весьма неплохая ситуация с рудой для выплавки олова. А по запасам редкоземельных металлов мы, оказывается, на втором месте в мире после Китая. Причем сюда входят и запасы уже разрабатываемых месторождений.

Уран остается в земле из-за низкого качества отечественных ресурсов, при котором импортировать пока выгоднее, причем основной импорт приходится на поставки из дружественного Казахстана. К труднообогатимым относятся наши титановые руды. Есть минусы и у запасов хромовых и марганцевых руд.

В «трудновскрываемых» российских месторождениях залегают низко- и среднесортные бокситы, что контрастирует с характером месторождений в других странах. А редкоземельных металлов в рудах российских месторождений так мало, что, скажем, добывая их на фосфор, металлы не извлекают, оставляя их в отвалах

Намного лучше по качеству ситуация только с оловом, но его руда залегает далековато даже для нашей страны — на севере Якутии.

Журнал перечисляет ряд мер и начинаний, уже сейчас предпринимаемых для того, чтобы все-таки дотянуться до потенциально доступных сырьевых богатств. Есть шаги, которые просто необходимо предпринять в стратегических целях, на случай дальнейшего обострения внешнеполитической ситуации, не говоря уже о военной опасности. А на новом технологическом уровне, в будущем невыгодные ныне в разработке месторождения могут стать коммерчески привлекательными. Впрочем, для этого нужно технологически развиваться.

Полное и подробное описание ситуации с зависимостью РФ о импорта семи важнейших видов сырья и о перспективах разработки его месторождений читайте с статье «Семерка весом в туз»