Хлебнут фунта стерлингов

585-страничное соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС вызвало политическую бурю и экономический шторм.

За что боролись?

Торги 15 ноября 2018 года на фондовых рынках Европы завершились продажами после появления новостей о том, что из-за несогласия с развитием событий вокруг выхода Великобритании из состава ЕС о своей отставке объявил ряд чиновников. По итогам торгов французский CAC 40 снизился на 0,7%, до 5033,62 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 11353,67 пункта. Вполне возможно, что распродажи в ближайшее время будут усиливаться.

Великобритания и ЕС согласовали черновой проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС, 585-страничный документ описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. После публикации документа, передает агентство «Прайм», о своей отставке объявил сам министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, а так же его заместитель Суэлла Брейверман. В отставку также подали министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Все они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

Как сообщает BBC, «министр по Доминик Рааб не согласен с особым режимом для Северной Ирландии. Он, по мнению экс-министра, угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства.

«Сделка, которую вы представили вчера перед кабинетом министров, не чтит результат референдума», — заявила в своем обращении к премьер-министру Эстер Маквей. А по мнению Суэллы Брейверман, предложенные условия Brexit’а де-факто оставляют Британию в европейском таможенном союзе, что не даст ей возможности проводить независимую торговую политику. Как говорится: «За что боролись?»

«Неизвестно, сколько министров в этой ситуации решат, что лучше уходить в отставку сейчас, а не ждать. Если министры продолжат уходить, Тереза Мэй окажется в очень сложном положении», — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Nomura Джордана Рочестера (Jordan Rochester).

Во что обойдется независимость

Биржи восстановятся, уверен руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов, а вот у Терезы Мэй перспективы не очень хорошие. Хотя соглашение по Брекситу в любом случая является прорывом, оно может стоить ей кресла , что активно обсуждают в английских политических кругах.

Аналитик напоминает, что, как заявил накануне в своём интервью BBC лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин, предварительное соглашение о Brexit повергло правительство Великобритании в хаос.

В целом британский кабинет министров всё-таки поддержал проект соглашения об условиях выхода страны из состава единой Европы, отмечает Роман Блинов. Но теперь Терезе Мэй предстоит более сложная задача — добиться одобрения сделки парламентом. В это время и английский фунт стерлингов, и единая европейская валюта продолжат находиться под давлением. Процесс выхода Великобритании из ЕС повлечет за собой, как минимум, новую волну волатильности на европейских площадках и некоторое снижение темпов роста европейской экономики, которая на данный момент и так не очень хорошо себя чувствует, уверен аналитик: ведь основные дивиденды от всех программ так называемого количественного смягчения достались США.

В первую очередь, рынки боятся политических последствий Brexit, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Год-два назад начался рост популизма среди элит, чиновников, говорит он, а теперь популизм перенесся в настроения наименее образованных и недовольных народных масс, которые готовы расшатывать двухпартийные системы современных демократий и голосовать протестно, смотря на возникающие в итоге разрушения, как на некое масштабное шоу в масштабах своей страны и соседних стран.

Инвесторы считают, говорит Алексей Антонов, что Великобритания не смогла в переговорах с чиновниками ЕС добиться выгодных для себя условий, поэтому несет и будет нести серьезные финансовые потери. Они выражаются уже в том, что до 29 марта 2019 года, еще полтора года страна должна будет платить взносы в ЕС.

Английским банкам предстоит открывать дополнительные представительства в ЕС, и к ним будет применяться регулирование, аналогичное банкам США и Японии. Они перестанут быть «своими» в европейских странах, а это означает дополнительные затраты. При этом от Британии будут требовать, чтобы она обеспечила недискриминационный доступ европейских компаний на свой рынок.

Участники референдума, конечно, голосовали совсем не за это, замечает аналитик, но процесс переговоров с ЕС с самого начала вышел из-под их контроля. Министры увольняются, позиция Терезе Мэй тоже очень недалеко от ухода с поста. По оценкам Алексея Антонова, общие потери Великобритании «от всей затеи» можно оценить в 2-3 трлн долларов.

Может быть, и не так много за независимость?