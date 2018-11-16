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Москва, 18.11.2018

Доставка бутилированной воды: преимущества и особенности сервиса

«Expert Online» 2018

В настоящее время во всех организаций, проявляющих заботу о состоянии здоровья своих работников, можно увидеть бутыли с очищенной водой и кулеры. Это обусловлено тем, что низкое качество воды из водопровода при ее регулярном употреблении оказывает отрицательное влияние на человеческое здоровье.

Большинство людей работает ежедневно по восемь часов в день, то есть в течение месяца каждый из них проводит на работе по сто шестьдесят часов. И в течение всего этого продолжительного срока каждый сотрудник многократно пользуется кулером с очищенной водойпоэтому большим спросом пользуется вода с доставкой в офис . Ведь употребление напитков, имеющих привкус хлорки или железа, не приносит никакой пользы организму. Если самочувствие работников оставляет желать лучшего, то это снижает производительность их труда и негативно сказывается на производственных результатах всей организации.

Именно поэтому требуется обеспечивать работников бутилированной водой, доставляемой в офис. Такой подход позволяет пользоваться следующими преимуществами:

  • формирование привлекательного имиджа организации среди ее клиентов;
  • возможность расположить к себе собеседника на рабочем месте при проведении деловых бесед, предложив ему чашку высококачественного чая или кофе;
  • улучшение настроения и самочувствия работников организации.

Результаты производственной деятельности отдельных работников и всей организации в целом непосредственно зависят от качества потребляемой ими воды. В процессе нормальной жизнедеятельности происходит непрерывное выделение воды из человеческого организма, что спустя некоторое время приводит к обезвоживанию, вследствие чего человек испытывает раздражение и быстро утомляется. Потеря организмом нескольких процентов жидкости в сутки может привести к заметному ухудшению самочувствия (к примеру, к появлению головной боли), что значительно снижает эффективность трудовой деятельности сотрудника. В итоге это пагубно сказывается на всей производственной деятельности организации и снижает ее рентабельность.

Снабжение своих работников очищенной водой улучшает репутацию компании не только среди них, но и среди существующих и потенциальных клиентов. Заключив контракт на покупку питьевой воды для ее поставки в офис, компания получает возможность пользоваться следующими преимуществами:

  • Отсутствие необходимости отвлекаться от решения производственных задач, поскольку все заботы о доставке воды в офис берет на себя поставщик.
  • Возможность оформлять и принимать заказ в удобное для себя время – прием заявок осуществляется круглые сутки триста шестьдесят дней в году.
  • Все расчеты, связанные с определением необходимого объема воды и ее стоимостью, берут на себя сотрудники поставщика. Они готовы составить комфортный для клиента план доставки воды с учетом его потребностей и пожеланий.
  • Поставщик очищенной воды готов предложить клиенту специальные конструкции для размещения бутылей, что позволяет экономить пространство в офисе.
  • Вся предлагаемая продукция проходит необходимую проверку и полностью отвечает санитарным нормативам.

Что касается недостатков доставки бутилированной воды в офис, то единственный существенный недостаток состоит в необходимости нести финансовые расходы на ее оплату. Однако это тот случай, когда стремиться к экономии не следует, поскольку о здоровье своих работников необходимо заботиться самым тщательным образом. В то же время надо учитывать, что количество компаний, занимающихся производством очищенной воды, достаточно велико, а потому необходимо выбрать среди них ту, которая предлагает качественную продукцию по доступным ценам.

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