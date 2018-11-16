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Москва, 16.11.2018

Эксперт предсказала «взрыв продаж» на ипотечном рынке России

«Expert Online» 2018

Татьяна Ушкова – председатель правления «Абсолют банка» – считает, что с конца ноября до конца декабря этого года на ипотечном рынке России ожидается «взрыв продаж».

При этом она отметила, что уже сейчас наблюдается резкое увеличение числа ипотечных кредитов, передаёт РИА Новости.

«То, что мы сейчас видим, это взрыв продаж, – подчеркнула эксперт. – Ипотечные сделки уже бьют все рекорды».

По её мнению это происходит из-за неустойчивость нацвалюты и рисков экономики. Всё это, как убеждена Ушкова, привело к тому, что заявки на ипотеку увеличились сразу на 40%.

«Недоверие к рублю или доллару ведёт сразу к увеличению продаж на рынке недвижимости», – резюмировала председатель правления «Абсолют банка», спрогнозировав «взрыв сделок» по ипотечным кредитам в декабре.

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