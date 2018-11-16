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Москва, 16.11.2018

Центробанк будет проводить «тайные закупки» по всему финансовому рынку

«Expert Online» 2018

Михаил Мамута – руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка – заявил, что с января 2019 года регулятор получит законодательные полномочия для проведения «контрольных закупок» по всему финансовому рынку страны.

По его словам, при принятии решения о проведении проверок в тех или иных организациях, ЦБ РФ будет учитывает такие факторы, как размеры финансовой организации, количество жалоб клиентов, особенности и риски финансовых продуктов, а также регион расположения организации, передаёт РИА Новости.

При этом в пресс-службе регулятора подчеркнули, что проверки, которые затронут все сегменты финансового рынка, помогут не просто предотвратить нарушение прав клиентов, но и дадут возможность финансовым организациям стать более ориентированным на потребителя.

Кроме того, отмечается, что результаты «тайных закупок» в дальнейшем будут учитываться при формировании досье финансовых организаций с вынесением соответствующих решений.

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