В ЦБ признались, что для защиты карты «Мир» от санкций ночами бегают

Пока что из того, что известно о планах американцев по поводу антироссийских санкций, о ведении их против национальной платежной системы «Мир» ничего не известно. Но и исключить этого полностью нельзя. Аналитик предупреждает, что последствия могут иметь эффект бумеранга

Защиту ищут всем миром

Как заявил на встрече с банкирами заместитель начальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Светлана Ромашкина, Банк России готовится к возможному введению санкций против национальной платежной системы «Мир». Подготовка идет с августа, когда появились сообщения о возможном ужесточении санкций США, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя регулятора.

«С того дня, как было объявление по телевизору о том, что где-то кто-то опять планирует новые санкции ввести, мы бегаем и ищем пути для того, чтобы предохраниться, предусмотреть возможные способы защиты», — сообщила Светлана Ромашкина. «Мы бегаем без устали два месяца. Честно скажу, иногда по ночам», — подчеркнула она, добавив, что точно не знает, будет ли готова национальная платежная система к новым санкциям. Она выразила надежду, что санкции все-таки не повлияют на «Мир».

Напомним, что национальная платежная система «Мир» была создана летом 2014 года в ответ на самые первые санкции, которые привели к проблемам с международными платежными системами Visa и MasterCard у некоторых российских банков. После создания отечественной платежной системы, все бюджетники страны перешли на ее зарплатные карты.

Во-первых, обращает внимание руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов, пока не известно, коснутся ли новые санкции национальной платежной системы. Да и в целом маловероятно, что будут вводить санкции непосредственно против национальной платежной системы: документы, которые находятся в разработке, предусматривают ужесточение мер в отношении энергетического и финансового секторов, но речь не идет о системе «Мир». Они направлены против конкретных лиц и компаний и не затронут рядовых граждан. Скорее всего, считает юрист, мероприятия по поиску защиты от возможных санкций носят профилактический характер, поэтому бюджетникам и другим лицам, которые пользуются картой «Мир», пока не о чем беспокоиться.

Миру «Мир»!

Угрозы введения этих санкций пока носят скорее психологический характер, соглашается руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов: в системе «Мир» находятся в основном бюджетники, а это основной опорный социальный слой власти в России, значимая часть ее электората. Вброс про санкции нацелен на то, чтобы вызвать обеспокоенность внутри этого слоя и усилить внутреннее давление на российскую власть.

С другой стороны, продолжает эксперт, как показал опыт последних лет, казалось бы чисто риторические угрозы подобного рода нередко претворяются в жизнь, поэтому исключать введения санкций против «Мира» все же нельзя. В таком случае степень ущерба будет зависеть от «глубины» санкций. В настоящее время «Мир» — это автономная система, предназначенная для внутреннего пользования, поэтому нанести ей серьезный вред извне не так уж просто.

Что касается частных пользователей, то за рубежом этими картами они почти не пользуются из-за неудобства (не у всех банков-эмитентов есть соглашения с мировыми платежными системами в части пользования картами «Мир», даже в странах СНГ они практически не имеют хождения, поэтому россияне привыкли в поездки брать с собой классические карты). Запад реально может лишь затормозить распространение российской платежной системы, но она и так не очень широко идет в мир, так что это будет лишь символическая мера.

А с этого места поподробней, пожалуйста…

Другое дело, продолжает Николай Миронов, если санкции будут введены против банков — здесь глубина ущерба может быть больше. Хуже будет, если ограничения коснутся классических систем - здесь России уже реально пришлось бы идти на переговоры. Но это не выгодно прежде всего самим западным банковским институтам, они потеряли бы огромный рынок, так что, полагает эксперт, до такой крайности не дойдет.

Работа национальной платежной системы, в отличие от глобальных Visa и Mastercard, ограничивается территорией РФ, говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, а с недавних пор еще и Армении. Да, есть кобейджинговые проекты, в том числе с Mastercard и American Express, но в любом случае существенных рисков для функционирования системы введение ограничений не сформирует.

С другой стороны, как он напоминает, с 1 апреля 2015 года все, то есть вообще все платежи по банковским картам, включая карты систем Visa и Mastercard, проходят через национальную платежную систему. Санкциями против нее будет нанесен существенный финансовый ущерб ряду европейских и американских банков, и введение санкций в отношении НСПК не отвечает интересам ни ЕС, ни США.

Таким образом, говорит эксперт, пострадают от таких санкций и две пресловутые мировые платежные системы: американская Visa и европейская Mastercard, поскольку и их работа на крупнейшем в Восточной Европе рынке станет невозможно.

На сегодняшний день эмитировано уже более 25 млн карт «Мир», отмечает Александр Шустов. Основной объем эмиссии обеспечивается за счет перевода на них бюджетников, сотрудников госучреждений, органов исполнительной власти, унитарных предприятий, военнослужащих, чиновников, пенсионеров и других социальных групп, получающих доход из бюджетов всех уровней в соответствии с подписанным весной 2017 года законом. То есть, указывает он, как минимум до середины 2020 года, когда завершится программа перевода почти двух третей населения страны на карты «Мир», их эмиссии ничего не угрожает. И, в общем, «Миру» санкции не страшны!