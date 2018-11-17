Виды бронежилетов и особенности выбора

Бронежилет обеспечивает надежную защиту человеческого тела от пистолетных и автоматных пуль, а также от осколков гранат.

Количество разнообразных моделей бронежилетов весьма велико, поэтому выбрать среди них наиболее подходящий нелегко. При решении данной задачи необходимо учитывать следующие факторы:

Класс защиты (вид оружия, защиту от которого должен обеспечивать бронежилет);

Площадь защиты (от восемнадцати до сорока двух квадратных дециметров);

Тип ношения (он может быть наружным или скрытым);

Эффективное время ношения (от одного до двенадцати часов).

При выборе бронежилета можно использовать единственный критерий – класс защиты, поскольку он косвенно содержит в себе все остальные характеристики. То есть чем выше класс, тем больше площадь защиты тела, выше пулеустойчивость и меньше время непрерывного ношения. В соответствии с ГОСТ Р 50744-95, выделяется десять классов бронежилетов.

Оптимальную на текущий момент времени защиту от автоматных пуль обеспечивает пятый класс защиты. Такой бронежилет хорошо защищает от выпущенных из автомата Калашникова пуль калибра 7,62х39 миллиметров и весом до восьми граммов. Для защиты от редких пуль бронебойно-зажигательного типа предназначен класс бронежилетов 5а. Такая бронеодежда сделана из арамидных бронепанелей, которые усилены вставками из керамики. Единственная разница между бронежилетами 5 и 5а класса защиты заключается в эффективности противодействия бронебойным пулям (бронежилет класса 5а обеспечивает более высокий уровень безопасности).

Наибольшую популярность на текущий момент времени завоевали бронежилеты для защиты шестого класса, которые обеспечивают эффективную защиту от пуль любого автоматического оружия, пулеметов ПК/ПКМ и выстрелов из снайперский винтовок СВД. Их часто носят бойцы спецподразделений при проведении военных операций повышенной опасности. Большая часть бронежилетов данного класса представляет собой модульные средства, укомплектованные усиленными пластинами из керамики, которые могут выдерживать несколько прямых попаданий, сохраняя при этом целостность. Самым мощным классом бронежилетов по ГОСТу является модель 6а. Они могут противостоять выстрелам из снайперских винтовок СВД на дистанции десять метров. Минус двух последних классов состоит в их большой массе, утомляющей человека и создающей трудности при совершении им простейших движений. Поэтому их надевают при проведении кратковременных штурмовых операций.