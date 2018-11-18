Канцтовары для офиса: особенности выбора

Эффективность труда любого офисного работника непосредственно зависит от правильно выбранных канцелярских товаров.

Главное требование, которому должна удовлетворять любая офисная мелочь, состоит в максимальной функциональности, тогда как имиджевая составляющая играет второстепенную роль. По этой причине при покупке канцтоваров в https://officedom.kz/ основное внимание следует обращать на функциональность каждого предмета и на удобство его использования. В число таких предметов входят следующие канцелярские принадлежности:

настольные календари;

подставки для канцтоваров;

канцелярские ножи, ножницы;

лотки для бумаги;

дыроколы, степлеры, антистеплеры;

скоросшиватели и папки;

маркеры (выделители текста);

блокноты, тетради, ежедневники;

карандаши и ручки;

стикеры;

бумага для принтера;

канцелярские мелочи;

нумераторы, штампы;

калькуляторы.

При отсутствии уверенности в изделиях или поставщике следует настороженно относиться к слишком низким ценам. Нередко дешевые канцелярские товары делают из низкокачественных материалов. По этой причине желательно предварительно лично осмотреть интересующий ассортимент с максимальной тщательностью.

Если же надежность поставщика не вызывает сомнений, то выгоднее приобрести канцелярские принадлежности оптом. Главные критерии, которыми нужно руководствоваться при выборе поставщика канцтоваров, – приемлемая стоимость и гарантия бесперебойного снабжения.

Канцелярские товары в офисе нужны не только для обеспечения персоналу возможности выполнять свои трудовые обязанности. Они также играют важную роль в формировании имиджа организации. Посетители составляют мнение о ней не только по дизайну интерьера офиса, но и по внешнему виду канцелярских изделий.

По этой причине правильный подбор канцелярских принадлежностей чрезвычайно важен для поддержания корпоративного стиля. Ошибка, допущенная при решении данной задачи, способна испортить первое впечатление об организации, которое получают посетители. А оно обычно является самым важным – об этом следует помнить.

При создании позитивного имиджа самое важное – подобрать как можно больше офисных принадлежностей, оформленных в корпоративных цветах организации. Единая цветовая гамма поможет эффективно решить задачу узнаваемости фирменного стиля. Для этого следует закупать все канцелярские изделия в одном месте. Заключительным штрихом в фирменной идентификации будет нанесение на канцелярские товары корпоративных элементов.