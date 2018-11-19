«Турецкий поток» обезопасит Южную Европу

Характеризуя газопровод «Турецкий поток», открытие черноморской части которого происходит 19 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на канале «Россия-1»: «Это реальный вклад в энергобезопасность. Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям», – цитирует Дмитрия Пескова агентство РИА Новости. Трубопровод «способствует реальному вкладу в европейскую энергобезопасность», и в связи с этим многие страны «ставят вопрос, чтобы и к ним зашло какое-то ответвление газопровода.

«Здесь перспективы самые широкие, с созданием пяти ответвлений», — сообщил он.

В проект строящегося газопровода «Турецкий поток» включены две нитки мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В понедельник, 19 ноября у президента России Владимира Путина — визит в Стамбул, где он вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом принимает участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода.

Скорее всего, говорит руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, все так и есть, данный проект будет обеспечивать экологическую безопасность. Как мы знаем, свои запасы газа у Европы могут закончиться в 2035 году, тогда Европа будет вынуждена перейти на уголь. Учитывая, что европейские страны активно борются за экологию, уголь только увеличит количество вредных выбросов. Для того, чтобы этого не произошло, потребуется дополнительно 144 млрд куб. м газа, часть которого и планируют запустить из России по трубе «Турецкого потока».

Безусловно, указывает эксперт, транспортировка газа таким способом менее затратная, поэтому многие европейские страны «положили глаз» на этот проект. Плюсы на лицо — экология сохраняется, да и к тому же это финансово выгодно.

Что касается нашей страны, то, в условиях увеличивающегося предложения по нефти и газу, заключить контракты с несколькими странами — большая удача. Единственный момент, который пока не освещен — это реакция Украины и США, которым такие контракты как «бельмо в глазу». И не исключен вариант, что какие-нибудь санкции в будущем смогут затруднить сотрудничество со странами Европы на этом направлении.

Потребление природного газа в ЕС стремительно растет, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По итогам прошлого года страны Европейского союза потребили 491 млрд кубометров газа, продемонстрировав рост на 6% к уровню 2016 года. При этом, несмотря на наличие собственной добычи, львиная доля голубого топлива, а именно 360 млрд кубометров, была импортирована. По итогам этого года потребление может вырасти в пределах 8% к и без того рекордным уровням прошлого года, но и это далеко не предел. Процессы отказа участников рынка электрогенерации от использования АЭС, а также угля и мазута в качестве топлива будут стимулировать рост потребления газа как минимум до 2030 года, даже при условии активного развития ветровой и солнечной генерации.

Однако даже с учетом уже имеющихся газопроводов и терминалов, способных принимать СПГ, инфраструктура, обслуживающая обеспечение Европы природным газом, должна постоянно развиваться, говорит эксперт. И если рост потребления стран Центральной Европы в перспективе будет обеспечивать предложением новая ветка «Северного Потока», то Восточная и Южная Европа сейчас, в связи с позицией Украины, находятся в ситуации вполне реальных рисков топливного кризиса.

Если посмотреть на карту ГТС региона, то обнаружим, что большинство магистралей — за исключением «Голубого потока» (29 млрл кубов в год), TANAP (16 млрд кубов в год) и Южно-Кавказского трубопровода — проходят по территории Украины, чья политика в отношении «Газпрома», по сути, создает существенные риски энергетической безопасности Европы. 30-40 млрд кубометров газа в год, которые транзитом проходят по ГТС Украины — это объемы, выпадение которых чревато формированием дефицита топлива во всем макрорегионе, особенно с учетом перспектив роста потребления.

Вне зависимости от того, будет ли после 2019 года, когда прекратит свое действие транзитный контракт с «Нафтогазом», использоваться газотранспортная инфраструктура Украины, строительство «Турецкого потока» действительно отвечает в первую очередь интересам Европейского союза, хотя и для Анкары несет немало преимуществ, полагает Илья Жарский. Так, по итогам прошлого 2017 года потребление голубого топлива в Турции увеличилось до 53,5 млрд кубов в год или на 16,3%, но это далеко не предел, так что мощности «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубических метров в год не выглядят избыточными даже сейчас.