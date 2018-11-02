Соединенные Штаты начинают отворачиваться от Саудовской Аравии

Америка, наконец, потеряла терпение в отношении войны в Йемене, пишет журнал Economist. На протяжении более трех лет она поддерживал возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, борющуюся с повстанцами хуситами, отбрасывая опасения по поводу прав человека и жертв среди гражданского населения. Но 30 октября министр обороны Джеймс Маттис неожиданно попросил саудовцев пойти на перемирие.

«Через тридцать дней мы хотим видеть всех за столом мирных переговоров в условиях прекращении огня», — сказал он в аналитическом центре в Вашингтона. Через несколько часов после этого госсекретарь Майк Помпео сделал аналогичное заявление. Это стало самыми сильными заявлениями США после начала конфликта в 2015 году, вызвавшими удивление, так как только недавно оба министра защищали поведение коалиции, воюющей с повстанцами в Йемене. Президент Дональд Трамп до сих пор считал, что Саудовская Аравия вольна делать там все, что ей заблагорассудится.

Почти одновременно с этим прозвучало заявление главы госдепа о введении санкций в связи с убийством саудовского журналиста Хашкаджи на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. По его словам, на это потребуется несколько недель. «Мы рассматриваем введение санкций в отношении установленных к настоящему времени лиц, которые причастны к убийству. Нам потребуется, вероятно, еще несколько недель, прежде чем мы действительно сможем ввести эти санкции, но, думаю, мы сможем это сделать», — цитирует ТАСС Майкла Помпео. По поводу дальнейших мер в отношении Саудовской Аравии он высказался осторожно: «Мы продолжаем выяснять обстоятельства произошедшего», но не преминул заявить, что США «не позволят остаться этому без ответа».

Несмотря на такие оговорки, как признание достаточным сотрудничество Саудовской Аравии в расследовании убийства журналиста и констатацию глубины американо-саудовских отношений в целом, заявления о санкциях, наряду с радикальным изменением точки зрения США на конфликт в Йемене, являются знаками новой политики Соединенных Штатов на аравийском направлении. Давно сдерживаемые противоречия, начавшие накапливаться еще после 11 сентября 2001 года, начинают прорываться наружу. Одной из причин может служить политика Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке, где она вместе с ОПЕК выступает за поддержание цен, в то время как Дональд Трамп требует их снижения. В то же время, саудовская монархия необходима США как ключевой и столь же непримиримый, как они сами, союзник в регионе против Ирана.