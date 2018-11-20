Эксперт рассказал, удастся ли США вытеснить российский газ из Австрии

США объявили своей стратегической целью соперничество с россиянами за влияние в Австрии, об этом объявил Госдеп. Американцы пообещали Вене «альтернативные» источники газа, что в переводе означает поставки газа из самих США.

Как считает преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, соответствующие планы расходятся с реальной ситуацией, т.к. в Австрии никто не собирается переплачивать за газ и покупать его у кого-то кроме России.

«Планы США расходятся с действительностью. Неясно, например, как американцы собираются доставлять свой газ в Австрию, где расположен хаб Баумгартен, который уже не один десяток лет используется для поставок российского газа в западную Европу», - комментирует ситуацию Юшков.

Однако, как считает эксперт, в США могут принимать любые документы, но последнее слово за стоимостью, поскольку никто в мире не станет покупать дорогой СПГ, если есть значительно более дешевый из России.