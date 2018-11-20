Продукция группы «Черкизово» признана лучшей по итогам года

Недавно в Москве состоялся конкурс «Товар года». Продукция под брендами «Пава-Пава» и «Петелинка» от группы «Черкизово» была признана лучшей.

Куриное мясо от «Петелинки» более десяти лет является лидирующей на столичном рынке. В Санкт-Петербурге бренд получил распространение лишь весной этого года, но уже успел завоевать доверие потребителей. Стоит отметить, что в России узнаваемость бренда составляет более 35%.

Индейка от бренда «Пава-Пава» стала победителем в номинации «Экологически чистое мясо». Индейка от «Черкизово» - молодой бренд группы «Черкизово».

предоставлено пресс-службой

Производство осуществляется в Тамбовской области, одним из самых экологически благоприятных регионов.

Премия «Товар года» является одной из самых популярных в России. Конкурс проводится почти 20 лет при поддержке Национальной торговой ассоциации и Торгово-промышленной палаты РФ.

Также в этом году группа «Черкизово» получила 7 золотых и серебряных медалей в международном конкурсе «Гарантия качества-2018».