Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 20.11.2018

СМИ: цены на нефть определяют три человека в мире

«Expert Online» 2018
  • СМИ: цены на нефть определяют три человека в мире
Из открытых источников

Мировые цены на нефть определяют и будут в будущем определять наследный принц Саудовской Аравии, а также президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет Bloomberg.

По мнению автора материала, в то время, как ОПЕК потеряла контроль над ценами на нефть, которым некогда обладала, Россия, США и Саудовская Аравия производит больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК.

Однако у трех лидеров этих стран разные цели, отмечается в статье. Как считает аналитик, Эр-Рияд продолжит сокращать производство топлива, чтобы пополнить бюджет страны.

Москва при этом гораздо меньше зависима от цен на нефть, чем в 2016 году, а российские нефтяные компании ориентируются на сообщение Путина о том, что Россию устроила бы стоимость $70 за баррель.

Издание также считает, что позиция Трампа будет гораздо «громче», поскольку Трамп хочет вопреки всему сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией на фоне громкого убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок
    3. ФРС США опрокинула курс доллара
      ФРС США опрокинула курс доллара