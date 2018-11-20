СМИ: цены на нефть определяют три человека в мире

Мировые цены на нефть определяют и будут в будущем определять наследный принц Саудовской Аравии, а также президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет Bloomberg.

По мнению автора материала, в то время, как ОПЕК потеряла контроль над ценами на нефть, которым некогда обладала, Россия, США и Саудовская Аравия производит больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК.

Однако у трех лидеров этих стран разные цели, отмечается в статье. Как считает аналитик, Эр-Рияд продолжит сокращать производство топлива, чтобы пополнить бюджет страны.

Москва при этом гораздо меньше зависима от цен на нефть, чем в 2016 году, а российские нефтяные компании ориентируются на сообщение Путина о том, что Россию устроила бы стоимость $70 за баррель.

Издание также считает, что позиция Трампа будет гораздо «громче», поскольку Трамп хочет вопреки всему сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией на фоне громкого убийства журналиста Джамаля Хашогги.