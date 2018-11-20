Страсти по Интерполу

Возможность появления на высшем посту Интерпола полицейского из России вызвала панику на Западе

21 ноября, в Дубае пройдут выборы нового главы Интерпола, международной организации уголовной полиции, главной задачей которой является координация усилий национальных полиций по борьбе с общеуголовной преступностью. В 2023 году Интерпол будет отмечать столетний юбилей. Штаб-квартира полицейской организации находится во Франции, в Лионе. Несмотря на то, что Интерпол не имеет права арестовывать преступников, организация эта очень представительная. По количеству входящих в него стран – 192 она уступает только ООН.

Несмотря на столь широкое представительство новости, связанные с Интерполом, нечастые гости на первых полосах газет и журналов. Однако выборы нового президента этой организации стали исключением. С сентября 2016 года Интерпол возглавлял заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. В сентябре этого года он уехал на родину и… бесследно исчез. Позднее Пекин сообщил, что Мэн был задержан в рамках борьбы с коррупцией, которую на Западе нередко называют орудием борьбы Председателя КНР Си Цзиньпина с политическими противниками. В Лион же пришло письмо, якобы написанное Мэн Хунвэем, в котором он добровольно слагал с себя полномочия президента Интерпола.

Выборы нового главы Интерпола, которые пройдут в среду в Дубае, неожиданно не только оказались в центре внимания, но даже и вызвали на Западе панику. Как нетрудно догадаться, в этом опять виновата Россия. Дело в том, что главным кандидатом на пост главного полицейского планеты является вице-президент Интерпола, Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

За те несколько дней, когда стало известно, что Интерпол может возглавить полицейский из России, об этом на Западе не высказался, наверное, только ленивый. Естественно, тон комментариев крайне негативный. Запад, как уже вошло в твердую привычку, предрекает, что генерал Прокопчук в случае своего весьма вероятного избрания превратит международную полицейскую организацию, которая и до этого нередко вызывала критику в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах, в орудие борьбы Москвы с политическими противниками и инакомыслящими, живущими за пределами России. В качестве доказательства приводят сделанное накануне выборов заявление Генеральной прокуратуры России о возможной причастности Уильяма Браудера к ряду убийств, включая смерть адвоката Магнитского, скончавшегося в больнице Следственного изолятора №1 в Москве. Браудера судили заочно и приговорили к 9 годам тюрьмы. Если предъявленные на днях обвинения в организации убийств людей, знавших об его финансовых махинациях (ему вменяется в виду неуплату налогов в размере 4,5 млрд рублей), будут доказаны, то его тюремный срок наверняка увеличится.

На Западе Уильям Браудер стал ярым борцом с российской властью. Сейчас, кстати, он, прекрасно понимая, чем может закончиться для него избрание президентом Интерпола российского полицейского, на всех углах, например, в Washington Post, рассказывает о потенциальном «захвате» Москвой международной полицейской организации и использовании ее для преследования лиц по политическим мотивам.

Громче всех бьют тревогу, как нетрудно догадаться, США с Великобританией и… Украина. Киев решил забежать впереди паровоза и заявил, что в случае избрания Александра Прокопчука Украина из Интерпола выйдет. В Вашингтоне, наверное, сейчас украинцами недовольны, потому что считают, что право «первого выхода» из международных организаций, деятельность которых по тем или иным причинам не устраивает Америку, принадлежит им. Американские сенаторы сравнивают выборы генерала Прокопчука президентом Интерпола с открытием двери курятника для лисы и призывают участников Сессии Генеральной Ассамблеи голосовать против него.

Кроме выборов президента, участники Генассамблеи рассмотрят прием в Интерпол нескольких новых членов. Любопытно, что такое же вероятное включение в международную полицейскую организацию Косово, не признанного даже рядом европейских стран, никакой негативной реакции на Западе не вызвало. Несмотря на то, что в Приштине не скрывают, что после вступления в Интерпол намерены активно добиваться при помощи красных уведомлений, «ордеров на арест», рассылаемых из Лиона по просьбе членов Интерпола, выдачи сербских чиновников, которых албанцы считают военными преступниками.