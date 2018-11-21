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Экономика
Москва, 21.11.2018

Китайский друг оказался вдруг…

«Expert Online» 2018
  • Банк Китая передал коммерческим банкам просьбу российских коллег лучше к ним отнситься
ТАСС Автор: Андрей Махонин

Банк Китая передал коммерческим банкам просьбу российских коллег лучше к ним отнситься

Тут тебе возможности, тут и инвестиции

Как заявил глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов, между российскими и китайскими банками существуют проблемы, которые выражаются в том, что ряд коммерческих банков из Китая «расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении РФ». Данное заявление представитель регулятора сделал на форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей, передает РИА Новости.

«Включение [лица из руководства банка] в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — отметил Владимир Данилов. Напомним, что санкционный список SDN включает физических лиц, и если в конкретных финансовых операциях они не представляют юридические лица, в  которых люди занимают посты, то санкции не распространяются на эти юридические лица.

«Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует. Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений», — рассказал Данилов, подчеркнув, что по этим вопросам Центробанк регулярно общается с Народным банком

Не стоит забывать, говорит руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, что Китай является самым крупным держателем долговых бумаг США — на 1,18 трлн долларов. И скорее всего, большая часть этих бумаг находится на счетах коммерческих банков. Все страны понимают, что если американцы ввели против кого-то санкции, это табу. Те, кто не поддерживают санкции американцев, и идут против установленных ограничений, сами могут пополнить список обвиняемых.

Поэтому, указывает Катя Френкель, если руководство Китая и готово пойти на большее сотрудничество с Россией — готовят много совместных проектов, то коммерческие банки пока боятся это делать. Они боятся, что своевременно могут не получить оплату долга, боятся, что сами попадут под ограничения со стороны США и это усложнит им жизнь. Здесь очень важно, как отреагируют власти Китая, как они готовы поддержать свои банки, если вторые будут идти против санкций. Выкупит ли долговые облигации Центральный банк Китая у коммерческих банков?

Все еще может перемениться

Но если война между Китаем и США затянется — пламя вражды может перейти и на рынок облигаций. В этом случае у Китая не останется шансов, как только усиливать отношения с Россией, прогнозирует Катя Френкель.

Логика китайцев проста, объясняет, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. У них нет особого отношения к нам, но им есть над чем подумать в свете американских санкций в отношении наших компаний и банков. А в контексте развивающегося, по спирали вверх к возможному обострению, геополитического и внешнеторгового противостояние между США и КНР, в Китае большинство банков совсем не жаждут новых трудностей в отношении самих себя.

Восприятие России идет на уровне старого шаблона, который сложился в последние 25 лет. Так  нас воспринимает и весь международный бизнес: как сырьевую базу, которая, хотя и имеет существенный вес в мировой политике, но все же пока не заказывает там музыку, а напротив, на поминках РФ многие в мире стремятся сыграть в литавры.

В перспективе развитие ситуации пока носит совершенно прогнозируемый и, к сожалению, негативный сценарий, уверен аналитик. По его словам, мы не увидим новых прорывов и после саммита стран формата G-20, который намечен наконец ноября – начало декабря текущего года в аргентинском Буэнос-Айресе. 

При этом, считает Роман Блинов, последние комментарии, поступающие в СМИ со стороны администрации Белого дома и Дональда Трампа, сигнализируют всему мировому сообществу о том, что США и КНР так и не смогут договориться о прекращении торговой войны на встрече, «Большой двадцатки». Но это полбеды.  Эскалация внешнеторговой войны будет отражаться и на России, которая, несмотря на территориальную близость с Китаем, не воспринимается даже не сколь официальным Пекином, а непосредственно китайским бизнесом, как основной геополитический партнёр в мировом сообществе.

Впрочем, у этой проблемы есть решение, уверен эксперт. Китайский бизнес сам в какой-то момент времени, оказавшись «в полной разрухе», будет искать пути геополитической и экономической интеграции, но это процесс времени. А пока у них своя рубашка ближе к телу, и это неудивительно, они крайне прагматичны и крайне философски воспринимают большинство международных процессов и проблем.

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