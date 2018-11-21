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Москва, 21.11.2018

LEXUS BOUTIQUE - новые коллекции аксессуаров

«Expert Online» 2018
  • LEXUS BOUTIQUE - новые коллекции аксессуаров
предоставлено пресс-службой

Lexus представляет новые коллекции стильных аксессуаров Lexus Boutique для автовладельцев, а также любителей спорта, путешествий и активного отдыха.

Вниманию поклонников бренда предлагаются три новые коллекции: авторская L Signature Collection, прогрессивная Progressive Collection, функциональная YET Collection. Все коллекции включают функциональные и одновременно элегантные предметы одежды, оборудования и портативной техники. Эксклюзивные аксессуары Lexus Boutique отличает классический дизайн в его современном прочтении, практичность и надежность. Эффектность и одновременно сдержанная роскошь коллекций выражают вкусы и предпочтения как зрелой, так и молодой аудитории.

l-signature-collection_2.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

К запуску трех коллекций Lexus Boutique был специально создан новый веб-сайт https://boutique.lexus.ru, ориентированный на активных пользователей. Яркая графика и современный эмоциональный дизайн сайта точно отвечает как духу бренда, так и запросам представителей амбициозного поколения, ценящих свежие образы, нетривиальные идеи и дерзкие решения. Концепция нового сайта построена на естественных и живых эмоциях и событиях из реальной жизни.

Благодаря функции приближения фотографий пользователи сайта Lexus Boutique получили возможность рассмотреть каждый из аксессуаров коллекций в разных ракурсах с возможностью детального рассмотрения. Секреты мастеров и тонкие моменты в процессе изготовления самых разных предметов коллекций раскрываются через визуальные истории Lexus Boutique. Также на сайте для удобства пользователей доступна функция онлайн-заявки с возможностью заказать предметы у любого официального дилера Лексус.

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