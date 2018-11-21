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Москва, 21.11.2018

Мировые цены на нефть снова обрушились

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть побили рекорд прошлой недели, обрушившись на 7% накануне 20 ноября. Трейдеры опасаются повторения сценария 2014 года, когда нефть в ноябре–декабре обвалилась на 33%.

Отмечается, что падение может усилиться из-за из-за действий крупнейших банков, которые продают фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные информационные источники на рынке.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени выросли на $1,05 (1,68%), достигнув показателя в $63,53 за баррель. На торгах во вторник, 20 ноября, их цена рухнула на $4,26 (6,38%) и составляла на закрытие $62,53 за баррель.

По ходу торговой сессии котировки Brent падали максимально на 7,6%, до $61,71 — самого низкого уровня с декабря 2017 года.

Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее в текущем году и в прошлом году, говорят источники.

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