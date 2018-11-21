Трамп потребовал от ФРС невозможного

Дональд Трамп любит хвалиться прозорливостью успешного бизнесмена и умением разбираться в людях. Однако во втором качестве, учитывая высокую текучесть кадров в его администрации, можно усомниться. У президента постоянные трения то с одним, то с другим его протеже. Сейчас он, к примеру, очень недоволен Джеромом Пауэллом, которого сам же в начале этого года выдвинул на пост Председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), главного банка Соединенных Штатов.

После очередного обвала на фондовых рынках Дональд Трамп официально заявил, что хотел бы, чтобы ФРС снизила процентную ставку. Однако Пауэлл и его заместители, как и раньше, выполнять распоряжение президента, похоже, не собираются.

В 2018 году рост американской экономики по всем прикидкам должен быть в районе 3%. Это, конечно, очень много для первой экономики планеты. Такими темпами она не развивалась уже 13 лет. О благополучии относительном, конечно, экономики США говорит и низкая безработица, опустившаяся до 3,7%, самого низкого уровня за последние 48 лет.

Против желаний президента не только Совет управляющих ФРС, но и история. ФРС несколько раз снижала процентную ставку при высоком и сильном ВВП, хотя и на небольшой промежуток времени. Однако главный американский банк еще никогда как минимум после окончания Второй мировой войны такого не делал, когда, кроме стабильного роста экономики, была еще и низкая безработица.

Незадолго до отлета во Флориду, где президент Трамп намерен провести День благодарения, он вновь пожаловался репортерам на ФРС. Это последний, но далеко не первый упрек в адрес главного банка США и его руководителя, который занимает этот пост с февраля этого года. Трамп неоднократно ругал ФРС за ее политику постепенного повышения процентных ставок.

«Я бы хотел, чтобы ФРС снизила ставку,- сказал он во вторник.- По-моему мнению, сейчас процентная ставка слишком высока. Думаю, с ФРС у нас на данном этапе больше проблем, чем с любой другой правительственной службой».

В 2018 году Федрезерв поднимал процентную ставку уже трижды. В декабре ожидается и четвертое повышение. Прежде чем поднять ставку, ФРС семь раз «отмеряет»: экономика США должна стабильно развиваться, а безработица – быть низкой, чтобы не получился взрывной рост зарплат и цен, которые могут разогнать инфляцию.

Если заглянуть в не очень далекую историю США, то процентные ставки сейчас по-прежнему очень низкие. К тому же, никаких свидетельств и признаков того, что американская экономика споткнется, тоже нет.

Сейчас процентная ставка находится на уровне 2-2,25%. Достаточно сказать, что во время последнего бурного экономического роста в 2001-7 годах ставка достигала 5,25%. Так что возможностей для роста еще много.

В четвертом квартале, по прогнозам экономистов, экономика США вырастет примерно на 3% в годовом исчислении. Это некоторое замедление темпов развития, потому что во втором и третьем кварталах они были выше – 3,5 и 4,2% соответственно.

Что касается инфляции, то и она остается стабильной. Например, индекс цен на личные потребительские расходы (РСЕ), которым предпочитают оперировать в ФРС, вырос с сентября 2017 по сентябрь 2018 годов на заданные 2%.