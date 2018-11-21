Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 21.11.2018

Трамп потребовал от ФРС невозможного

«Expert Online» 2018
  • Трамп потребовал от ФРС невозможного
Imago/TASS

Дональд Трамп любит хвалиться прозорливостью успешного бизнесмена и умением разбираться в людях. Однако во втором качестве, учитывая высокую текучесть кадров в его администрации, можно усомниться. У президента постоянные трения то с одним, то с другим его протеже. Сейчас он, к примеру, очень недоволен Джеромом Пауэллом, которого сам же в начале этого года выдвинул на пост Председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), главного банка Соединенных Штатов. 

После очередного обвала на фондовых рынках Дональд Трамп официально заявил, что хотел бы, чтобы ФРС снизила процентную ставку. Однако Пауэлл и его заместители, как и раньше, выполнять распоряжение президента, похоже, не собираются. 

В 2018 году рост американской экономики по всем прикидкам должен быть в районе 3%. Этоконечноочень много для первой экономики планетыТакими темпами она не развивалась уже 13 летО благополучии относительном, конечно, экономики США говорит и низкая безработица, опустившаяся до 3,7%, самого низкого уровня за последние 48 лет.  

Против желаний президента не только Совет управляющих ФРС, но и историяФРС несколько раз снижала процентную ставку при высоком и сильном ВВП, хотя и на небольшой промежуток времени. Однако главный американский банк еще никогда как минимум после окончания Второй мировой войны такого не делал, когда, кроме стабильного роста экономики, была еще и низкая безработица. 

Незадолго до отлета во Флориду, где президент Трамп намерен провести День благодарения, он вновь пожаловался репортерам на ФРС. Это последний, но далеко не первый упрек в адрес главного банка США и его руководителя, который занимает этот пост с февраля этого года. Трамп неоднократно ругал ФРС за ее политику постепенного повышения процентных ставок.  

«Я бы хотел, чтобы ФРС снизила ставку,- сказал он во вторник.- По-моему мнению, сейчас процентная ставка слишком высока. Думаю, с ФРС у нас на данном этапе больше проблем, чем с любой другой правительственной службой». 

В 2018 году Федрезерв поднимал процентную ставку уже трижды. В декабре ожидается и четвертое повышение. Прежде чем поднять ставку, ФРС семь раз «отмеряет»: экономика США должна стабильно развиваться, а безработица – быть низкой, чтобы не получился взрывной рост зарплат и цен, которые могут разогнать инфляцию. 

Если заглянуть в не очень далекую историю США, то процентные ставки сейчас по-прежнему очень низкие. К тому же, никаких свидетельств и признаков того, что американская экономика споткнется, тоже нет. 

Сейчас процентная ставка находится на уровне 2-2,25%. Достаточно сказать, что во время последнего бурного экономического роста в 2001-7 годах ставка достигала 5,25%. Так что возможностей для роста еще много. 

В четвертом квартале, по прогнозам экономистов, экономика США вырастет примерно на 3% в годовом исчислении. Это некоторое замедление темпов развития, потому что во втором и третьем кварталах они были выше – 3,5 и 4,2% соответственно. 

Что касается инфляции, то и она остается стабильной. Например, индекс цен на личные потребительские расходы (РСЕ), которым предпочитают оперировать в ФРС, вырос с сентября 2017 по сентябрь 2018 годов на заданные 2%. 

Конечно, время до декабрьского заседания ФРС еще есть и решение о четвертом в этом году повышении процентной ставки может быть отменено. Правда, для этого, считают в Совете управляющих, одного пожелания президента Трампа мало. Для отмены решения должны существовать объективные причины, например, обвал фондового рынка или, скажем, резкое замедление темпов развития экономики. 

  

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок
    2. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    3. ФРС США опрокинула курс доллара
      ФРС США опрокинула курс доллара