Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 21.11.2018

В России могут отменить НДС на полезные продукты

«Expert Online» 2018

Члены экспертного совета при Кабмине РФ выступили с предложением снизить или вообще отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на полезные продукты.

По мнению совета соответствующие предложения должны быть включены в национальный проект «Демография», передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу экспертного совета, в настоящее время также рассматривается возможность введения субсидий на такие продукты.

Члены совета считают, что наиболее эффективным будет продвижение их инициативы в таких регионах, как Чечня, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия и Тува, где наблюдается недостаточный уровень продовольственной безопасности.

При этом к наиболее полезным продуктам в экспертом совете отнесли зерновые продукты, рабу, оливковое масло, фрукты, овощи, а также орехи и бобовые.

Напомним, с 1 января 2019 года основная ставка НДС в России повысится с 18% до 20%. При этом ставка НДС на социально значимые товары не изменится и составит 10%. Кроме того, некоторые категории товаров и услуг будут по-прежнему освобождены от НДС.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок
    2. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    3. ФРС США опрокинула курс доллара
      ФРС США опрокинула курс доллара