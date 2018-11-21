В России могут отменить НДС на полезные продукты

Члены экспертного совета при Кабмине РФ выступили с предложением снизить или вообще отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на полезные продукты.

По мнению совета соответствующие предложения должны быть включены в национальный проект «Демография», передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу экспертного совета, в настоящее время также рассматривается возможность введения субсидий на такие продукты.

Члены совета считают, что наиболее эффективным будет продвижение их инициативы в таких регионах, как Чечня, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия и Тува, где наблюдается недостаточный уровень продовольственной безопасности.

При этом к наиболее полезным продуктам в экспертом совете отнесли зерновые продукты, рабу, оливковое масло, фрукты, овощи, а также орехи и бобовые.

Напомним, с 1 января 2019 года основная ставка НДС в России повысится с 18% до 20%. При этом ставка НДС на социально значимые товары не изменится и составит 10%. Кроме того, некоторые категории товаров и услуг будут по-прежнему освобождены от НДС.