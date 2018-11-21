В Совфеде объяснили, почему США не дали Прокопчуку возглавить Интерпол

Игорь Морозов – ветеран Службы внешней разведки, член верхней палаты российского парламента – объяснил почему США не дали представителю нашей страны Александр Прокопчуку возглавить Интерпол.

По его мнению, Вашингтону не нужен независимый глава международной полиции, который бы мешал им использовать эту организацию для незаконного ареста по всему миру граждан РФ, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что американцы очень опасались избрания нашего соотечественника главой Интерпола.

«У них бы тогда сорвались планы по незаконному преследованию и аресту граждан России и других стран в любой точке планеты, по одному лишь решению судов США, с использованием картотеки международной политики. Именно этого они опасались более всего», – убеждён сенатор.

Он также считает, что давление Вашингтона и их партнёров на членов Генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы они ни в коем случае не проголосовали за Прокопчука, является очередным свидетельством гибридной войны, которая ведётся против нашей страны.

Напомним, 21 ноября Генеральная ассамблея Интерпола избрала новым президентом организации представителя Южной Кореи Ким Чон Яна – за него проголосовали 89 человек. Российского генерала Александра Прокопчука, которого называли фаворитом выборов, поддержали 64 человека.