Почему клиенты снова начали покупать струйные принтеры для офиса

Еще недавно казалось, что лазерный принтер как офисный работник окончательно победил струйный. Однако выяснилось, что последний имеет ряд важных преимуществ и в последнее время струйные принтеры уверенно наращивают долю на рынке бизнес-печати. О том, почему это происходит и как определиться с выбором, “Эксперту” рассказал менеджер по продукту Epson в России Андрей Антонов.

-- Существуют стереотип, что лазерные принтеры выгоднее использовать на работе, а струйные лучше подходят для дома. Однако в последнее время появляется все больше информации о том, что струйная печать в бизнес-среде все же может составлять достойную конкуренцию лазерной. Есть ли на самом деле преимущества струйной печати для офиса?

-- Да, такие преимущества есть. Прежде всего они сводятся к более низким эксплуатационным затратам на печать: благодаря более простому технологическому процессу и меньшему количеству требующих замены ресурсных деталей, совокупная стоимость владения струйных устройств для бизнес-печати ниже лазерных аналогов. Так, в конструкции струйных аппаратов нет дорогостоящих фотобарабанов, блоков термозакрепления, модулей переноса и закрепления изображения. Все, что требует замены в струйных устройствах – это картриджи с чернилами. Также струйные устройства более экологичны по сравнению с лазерными: они менее шумные, выделяют гораздо меньше тепла в процессе печати благодаря отсутствию нагрева и потребляют гораздо меньше электроэнергии, что позволяет подключать их к источникам бесперебойного питания. Еще к преимуществам струйной печати можно отнести и гораздо больший выбор носителей для печати по сравнению с лазерными устройствами. На струйных устройствах можно печатать фотоизображения на глянцевой и матовой фотобумаге, осуществлять печать на конвертах, специальных бланках и многое другое.

-- Но все же у струйной печати есть и свои недостатки. В чем они выражаются? И для каких типов пользователей струйная печать подходит лучше всего и почему?

-- Действительно, иногда струйная печать может уступать в качестве, если речь идет о печати на обычной офисной бумаге цветных изображений и презентационных материалов. На лазерных устройствах подобные изображения получаются более высокого качества благодаря так называемому «эффекту глянца», который образуется при прохождении бумаги через блок термозакрепления (своеобразной печки, которая обеспечивает фиксацию чернил на бумаге). Однако если на струйных устройствах подобрать оптимальный тип бумаги, то качество печати не уступает, а возможность использования носителей различной плотности и различным типом покрытия – расширяет возможности печати для широкого круга задач.

предоставлено пресс-службой

-- Какие модели в области струйной печати для офиса представляет Epson?

-- Линейка струйных устройств Epson для бизнес-печати достаточно широка. Есть решения для разных сегментов рынка от настольных и компактных принтеров и МФУ с низкой себестоимостью печати до высокоскоростных и высокопроизводительных устройств серии Enterprise со скоростью печати 100 стр./мин. Epson – единственный из производителей, кто предлагает рынку струйные монохромные устройства, представляющие из себя аналог монохромным лазерным решениям, но с гораздо более низкой стоимостью владения благодаря меньшему числу ресурсных деталей.

предоставлено пресс-службой

-- Какие конкретные новинки Epson в сфере струйной печати можно было бы выделить?

-- Из новинок Epson в этой сфере можно выделить новую серию струйных цветных принтеров и МФУ С5290/С5790. Это устройства для малой рабочей группы с низкой себестоимостью печати и стоимостью владения. Компания Epson держит курс на снижение стоимости печати на своих устройствах, поэтому в новинках С5290/5790 Epson отказался от картриджей с чернилами и предложил пользователям контейнеры высокой емкостью (до 10 тыс. страниц) с низкой себестоимостью печати.

-- Некоторые наблюдатели говорят о том, что с развитием цифровых технологий роль печатающих устройств в офисе будет снижаться. Так ли это? Как вы в целом оцениваете динамику рынка устройств печати для офиса?

-- Нет, это не так, в настоящее время роль печатающих устройств в офисе не только не снижается, но возрастает. По данным независимых аналитических агентств, рынок бизнес-печати как минимум в ближайшие пять лет будет расти. И во многом этот рост будет достигнут благодаря развитию именно струйной бизнес-печати. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) за последние три года доля струйных устройств на рынке бизнес-печати выросла с 12% до 15%, и такая динамика роста продолжится и дальше. В подтверждении этих слов хочу обратить внимание, что все производители, у кого в портфеле продаж вместе с лазерной печатью есть струйная технология, сегодня активно развивают именно струйную технологию печати.

предоставлено пресс-службой

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