Профессор из Японии рассказал российским медикам о свойствах молекулярного водорода

19 ноября 2018 года в учебном центре врачебной практики «Praxi Medica» на базе Первого московского медицинского института им.Сеченова состоялась международная научная конференция «Молекулярный водород как антиоксидант. Новейшие научные исследования». Организатором авторитетной дискуссии стала Юлия Энхель – президент компании ENHEL Group, которая является первооткрывателем терапевтических водородных технологий в России.

Это первый большой семинар с участием японских экспертов, которые открыли миру уникальные свойства первого элемента таблицы Менделеева. Специальным гостем форума стал всемирно известный японский врач Тазава Кенджи – автор множества научных бестселлеров, вызвавший бум водородной терапии. Заслуженный профессор Медицинского и фармацевтического университета Тояма, который в свои 80 выглядит на 50, поделился с российскими коллегами результатами последних разработок в области изучения влияния молекулярного водорода как антиоксиданта. Свои исследования ученый проводил на оборудовании ENHEL.

Господин Кенджи на практике доказал положительное влияние водорода на организм человека. В 2006 году он подготовил к Олимпиаде в Турине национальную сборную Японии. По итогам Зимних Игр команда вошла в двадцатку сильнейших, впервые продемонстрировав столь высокие результаты. Это дало толчок научным исследованиям, которые подтвердили - молекулярный водород является лучшим в мире антиоксидантом с широким спектром действия без побочных эффектов. Он устраняет активное окисление, продлевает молодость и борется с «болезнями цивилизации» — раком, сахарным диабетом, атеросклерозом, Альцгеймером, Паркинсоном и другими.

Участникам семинара предоставилась уникальная возможность измерить концентрацию молекулярного водорода в воде. Специальные тестеры японские гости привезли с собой - в России с таким оборудованием пока не работают. Максимум, что выявляют отечественные солеметры — это жесткость воды. Японский тестер анализирует больше и быстрее. Меньше чем за минуту прибор показал полное отсутствие водорода в обычной воде. В отличие от той, что насыщенна водородом по технологии ENHEL. В этой воде — высокая концентрация химического вещества — от 0,8 до 1,6 ppm. Это терапевтическая молярность, то есть такая жидкость для человека гораздо более полезна. С ней останавливаются процессы старения, здоровье укрепляется, а жизнь – продлевается.

С докладом также выступил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им.Ломоносова Олег Стефанович Медведев.