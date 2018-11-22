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Москва, 22.11.2018

Профессор из Японии рассказал российским медикам о свойствах молекулярного водорода

«Expert Online» 2018
  • Юлия Энхель, президент компании Enhel Group и Тазава Кенджи, японский ученый
предоставлено пресс-службой

Юлия Энхель, президент компании Enhel Group и Тазава Кенджи, японский ученый

19 ноября 2018 года в учебном центре врачебной практики «Praxi Medica» на базе Первого московского медицинского института им.Сеченова состоялась  международная научная конференция «Молекулярный водород как антиоксидант. Новейшие научные исследования». Организатором авторитетной дискуссии стала Юлия Энхель – президент компании ENHEL Group, которая является первооткрывателем терапевтических водородных технологий в России.

Это первый большой семинар с участием японских экспертов, которые открыли миру уникальные свойства первого элемента таблицы Менделеева.  Специальным гостем форума стал всемирно известный японский врач Тазава Кенджи – автор множества научных бестселлеров, вызвавший бум водородной терапии. Заслуженный профессор Медицинского и фармацевтического университета Тояма, который в свои 80 выглядит на 50, поделился с российскими коллегами результатами последних разработок в области изучения влияния молекулярного водорода как антиоксиданта. Свои исследования ученый проводил на оборудовании ENHEL. 

Господин Кенджи на практике доказал положительное влияние водорода на организм человека. В 2006 году он  подготовил к Олимпиаде в Турине национальную сборную Японии. По итогам Зимних Игр команда вошла в двадцатку сильнейших, впервые продемонстрировав столь высокие результаты. Это дало толчок научным исследованиям, которые подтвердили -  молекулярный водород является лучшим в мире антиоксидантом с широким спектром действия без побочных эффектов. Он устраняет активное окисление, продлевает молодость и борется с «болезнями цивилизации» — раком, сахарным диабетом, атеросклерозом, Альцгеймером, Паркинсоном и другими. 

Участникам семинара предоставилась уникальная возможность измерить концентрацию молекулярного водорода в воде. Специальные тестеры японские гости привезли с собой - в России с таким оборудованием пока не работают. Максимум, что выявляют отечественные солеметры — это жесткость воды. Японский тестер анализирует больше и быстрее. Меньше чем за минуту прибор показал полное отсутствие водорода в обычной воде. В отличие от той, что насыщенна водородом по технологии ENHEL. В этой воде — высокая концентрация химического вещества — от 0,8 до 1,6 ppm. Это терапевтическая молярность, то есть такая жидкость для человека гораздо более полезна. С ней останавливаются процессы старения, здоровье укрепляется, а жизнь – продлевается. 

С докладом также выступил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им.Ломоносова Олег Стефанович Медведев. 

Напомним, в 2007 году группа японских исследователей во главе с профессором Сигео Ота доказала биологическую антиоксидантную активность водорода в организме человека. Это революционное открытие положило начало масштабным исследованиям терапевтического применения молекулярного водорода. Сегодня выпущено уже больше 900 научных трудов. Ученые пришли к выводу, что существует множество различных антиоксидантов (витаминов, ферментов и др.), но их объединяет один общий признак – все они являются источником водорода. При этом молекулярный водород превосходит их по эффективности и безопасности.

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