Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 22.11.2018

Россия заберет транзит из Прибалтики «руками» Белоруссии

«Expert Online» 2018
  • Россия заберет транзит из Прибалтики «руками» Белоруссии
Sputnik / Vitaliy Ankov

Российскими железными дорогами принято 11 решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки в 2019 году в рамках «Тарифного коридора», сообщается на сайте компании.

В том числе, РЖД продлили Минску еще на семь лет скидку на перевозки нефтепродуктов из Беларуссии в направлении российского порта Усть-Луга, а также на возврат порожних цистерн из-под таких перевозок.

Таким образом, до 2025 года Белоруссия сможет пользоваться льготным тарифом со скидкой в  50% на перевозки светлых нефтепродуктов: авиационного и автомобильного бензина, легких масел из нефти, дизельного топлива.

Отмечается, что согласно российско-белорусскому межправительственному соглашению от 2017 года, Россия поставляет до 24 миллионов тонн нефти и имеет право «перетаможить» из них 6 миллионов тонн, а остальные 18 миллионов тонн должны быть направлены на НПЗ для переработки. Для внутреннего потребления Минск оставляет 25-30% нефтепродуктов, остальное экспортирует, в том числе, и в Россию.

Однако, статистика за сентябрь текущего года показывает, что Белоруссия продолжает осуществлять основную часть экспорта нефтепродуктов через Прибалтику, а через Россию экспортируется лишь 40 тысяч тонн нефтепродуктов, так как белорусские нефтетрейдеры считают, что наиболее экономически выгодно осуществлять экспорт через порты Литвы и Латвии из-за «гибкой тарифной политики местных стивидоров и короткого расстояния перевозки».

При этом Минск не отрицает возможность переориентации на российские порты взамен прибалтийских, так белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщал, что страна может направлять через Россию на экспорт до 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год при наличии экономической целесообразности такого транзита.

Ранее, в августе 2017 года идею необходимости переориентации поставок белорусских нефтепродуктов в российские порты из стран Прибалтики высказал президент Владимир Путин.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. ФРС США опрокинула курс доллара
      ФРС США опрокинула курс доллара
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.