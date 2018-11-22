Россия заберет транзит из Прибалтики «руками» Белоруссии

Российскими железными дорогами принято 11 решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки в 2019 году в рамках «Тарифного коридора», сообщается на сайте компании.

В том числе, РЖД продлили Минску еще на семь лет скидку на перевозки нефтепродуктов из Беларуссии в направлении российского порта Усть-Луга, а также на возврат порожних цистерн из-под таких перевозок.

Таким образом, до 2025 года Белоруссия сможет пользоваться льготным тарифом со скидкой в 50% на перевозки светлых нефтепродуктов: авиационного и автомобильного бензина, легких масел из нефти, дизельного топлива.

Отмечается, что согласно российско-белорусскому межправительственному соглашению от 2017 года, Россия поставляет до 24 миллионов тонн нефти и имеет право «перетаможить» из них 6 миллионов тонн, а остальные 18 миллионов тонн должны быть направлены на НПЗ для переработки. Для внутреннего потребления Минск оставляет 25-30% нефтепродуктов, остальное экспортирует, в том числе, и в Россию.

Однако, статистика за сентябрь текущего года показывает, что Белоруссия продолжает осуществлять основную часть экспорта нефтепродуктов через Прибалтику, а через Россию экспортируется лишь 40 тысяч тонн нефтепродуктов, так как белорусские нефтетрейдеры считают, что наиболее экономически выгодно осуществлять экспорт через порты Литвы и Латвии из-за «гибкой тарифной политики местных стивидоров и короткого расстояния перевозки».

При этом Минск не отрицает возможность переориентации на российские порты взамен прибалтийских, так белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщал, что страна может направлять через Россию на экспорт до 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год при наличии экономической целесообразности такого транзита.

Ранее, в августе 2017 года идею необходимости переориентации поставок белорусских нефтепродуктов в российские порты из стран Прибалтики высказал президент Владимир Путин.