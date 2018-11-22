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Москва, 22.11.2018

Трамп извинился за дешевый бензин в США

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что «фейковые новости» обвинили его в массовых пробках на американских  дорогах, которые якобы появились из-за низких цен на бензин.

«С фейковыми СМИ выиграть невозможно. Сегодняшняя большая новость: из-за того что я так жестко давил и добился таких низких цен на бензин, больше людей водят машины, и я вызвал заторы на дорогах» - пишет Трамп в твиттере.

По мнению главы США, Fake News, как правило, ссылаются на источники, которых не существует.

Топливо, в свою очередь, сильно подешевело из-за того он «слишком хорошо» выполнял свою работу, считает Трамп.

«Прошу у всех прощения!», — закончил свой пост американский президент.

Напомним, США проводили планомерную работу, добиваясь от ОПЕК снижения цен на нефть в собственных интересах. Ранее Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за обвал цен на нефть.

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