Трамп извинился за дешевый бензин в США

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что «фейковые новости» обвинили его в массовых пробках на американских дорогах, которые якобы появились из-за низких цен на бензин.

«С фейковыми СМИ выиграть невозможно. Сегодняшняя большая новость: из-за того что я так жестко давил и добился таких низких цен на бензин, больше людей водят машины, и я вызвал заторы на дорогах» - пишет Трамп в твиттере.

По мнению главы США, Fake News, как правило, ссылаются на источники, которых не существует.

Топливо, в свою очередь, сильно подешевело из-за того он «слишком хорошо» выполнял свою работу, считает Трамп.

«Прошу у всех прощения!», — закончил свой пост американский президент.

Напомним, США проводили планомерную работу, добиваясь от ОПЕК снижения цен на нефть в собственных интересах. Ранее Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за обвал цен на нефть.