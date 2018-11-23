Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон солидарны, что главная цель Евросоюза в будущем получить больше полномочий. Для этого необходимы уступки со стороны входящих в него стран, пишет немецкая газета Die Welt.

Как отмечает издание, поддержка Ангелой Меркель передачи национального суверенитета европейских стран Евросоюзу должна особенно импонировать президенту Макрону.

«Национальные государства сегодня должны — я бы сказала, обязаны — быть готовы отдать свой суверенитет», — сообщила Меркель, выступая 20 ноября перед собранием фонда имени Конрада Аденауэра. Мероприятие было посвящено теме «Парламентаризм между глобализацией и национальным суверенитетом».

При этом канцлер подчеркнула, что передавать суверенитет Евросоюзу страны должны в строго организованном порядке, а принимать решения должны национальные парламенты стран.

Как напоминает издание, ранее Ангела Меркель выступила с речью в бундестаге, предостерегая от национализма в связи с вызывающим споры миграционным договором ООН.