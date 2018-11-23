Тайна курса доллара

Нефть падает — на 26% за последние семь недель для сорта Brent, а рубль при этом растет, что способно вызвать недоумение. Тем более, что экономика России развивается далеко не резво. Формально, в самое последнее время валютный курс отвязался от нефти. По поводу того, почему так, точки зрения сильно различаются, хотя есть и кое-что общее.

На фоне продолжающегося снижения цен на нефть на торгах в четверг курс доллара к рублю падал до уровня 65,42 рубля. Это минимальное значение курса с 24 октября. Евро опустился до 74,7125 рубля, что лишь на 6 копеек выше минимума с начала месяца, подмечает портал Finanz. Там цитируют руководителя международной рыночной стратегии Goldman Asset Джеймса Эшли, который в интервью Bloomberg связал курсовой феномен с вложениями зарубежных инвесторов в долговые бумаги правительства РФ. По его оценке, корреляция валютного курса с объемом вложений нерезидентов в ОФЗ с лета прошлого года выросла в 6 раз: с 10% до 60%. Стратег называет это «пультом управления» курсом доллара к рублю в руках зарубежных инвесторов.

Действительно, летом иностранцы в ОФЗ не шли, и курс рубля стагнировал. Осень принесла оживление, хотя, одновременно, и рост доходность по российским бумагам. «Развивающиеся рынки перепроданы. Мы расцениваем это как привлекательную возможность для входа», — эти слова Эшли, очевидно, характеризуют подход многих глобальных инвесторов, покупающих бумаги России.

Версия с «манипулированием долгом» иностранцами выглядит неоднозначной даже на первый взгляд, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, хотя бы потому, что в руках нерезидентов на текущий момент остается менее 25% всего объема российского долга. Этого недостаточно для того, чтобы «раскачать» рынок, считает она. Основная причина укрепления рубля, полагает аналитик, заключается в эмоциональной составляющей: против России пока не вводятся усиленные санкционные меры, что воспринимается инвесторами как однозначный позитив.

Кроме того, указывает она, идет налоговый период, внутри которого обычно высокий спрос на рубли. Помимо этого, именно сейчас компании и производители не закупают валюту сезонно высокими объемами. Они запаслись ею ранее. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает ожидание повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре до 7,75% годовых. Выходит, что реальные факторы (нефть, отток и приток капитала, инфляция) в отношении рубля сейчас не воспринимаются серьезно, зато эмоциональные — очень даже, заключает Анна Бодрова.

Основной оптимизм в рубль вернулся тогда, когда Конгресс США решил отложить рассмотрение очередного пакета санкций против России на следующий год, напоминает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Более того, отдельные эксперты стали говорить о том, что санкции вообще вводиться не будут. Поэтому санкционные риски временно ушли.

А ведь в связи со вторым пакетом санкций обсуждались достаточно чувствительные для России вопросы, а именно, запрет на инвестирование в государственный долг РФ и запрет использования доллара в расчетах для российских государственных банков. Второй важный и позитивный момент для рубля, который поспособствовал укреплению, это комментарий ЦБ РФ, о возможном отказе покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила в 2019 году, говорит аналитик.

При этом снижение цен на экспортное сырье пока не сильно влияет на стабильность рубля, констатирует он. Цены, несмотря на локальное падение, остаются высокими. Нефть Brent вернулась к уровням начала года, в район 62 долларов за баррель. При этом природный газ, напротив, вырос и сейчас торгуется в районе 4250 долларов, с начала года рост его цены составил более 40%.

В свою очередь, алюминий снизился до уровней конца 2017 года, 1940 долларов за тонну, то есть к уровням цен, сформировавшихся до санкционных событий, произошедших с «Русалом». Фактически ситуация складывается так, что цены на не углеводородное сырье снизились, но только относительно долгосрочных максимумов. На этом фоне валютная выручка сохраняется высокой, а государственный бюджет — профицитным, что и поддерживает рубль.

Сейчас ситуация идет к тому, полагает Иван Капустянский, что рубль до конца года будет оставаться стабильным. Глобальные риски, которые бы могли его обрушить, временно ушли с повестки дня. Валютная пара доллар/рубль до конца года может уйти ниже сильного уровня поддержки 64,70 в район 64-63,50. Пока это предел при текущих фундаментальных факторах.

Остается добавить, что если заморозка введения новых санкций, это явный результат тайного успеха российской дипломатии, то тогда все происходящее действительно следует воспринимать с жирным знаком плюс.