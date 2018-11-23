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Москва, 23.11.2018

Это «скудоумие»: в США высказались о санкциях против России

«Expert Online» 2018

Попытки изолировать такую огромную страну, как Россия, — это «тщеславная глупость», а также проявление «скудоумия», уверен заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн.

Ученый считает, что подобные действия Вашингтона приведут  к противоположному эффекту, цитирует Коэна американский журнал The Nation.

Профессор свои выводы подкрепляет международными данными о том, что, начиная с 2014 года, Москва стала самой активной дипломатической столицей в мире, именно поэтому, говорить об изоляции России сейчас невозможно.

Историк напоминает, что за истекший с начала объявления США первых санкций период, Россия значительно расширила международное сотрудничество со многими странами, в том числе членами Евросоюза, который, к слову, также поддержал Вашингтон и ввел против Москвы санкции.

Также Россия является координатором трех важнейших переговорных процессов: по Сирии, Сербии и Косово и даже по Афганистану. Профессор уверен, что США необходимо учиться у России, иначе они попадут в еще большую самоизоляцию.

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