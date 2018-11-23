«Черная пятница» для нефти: такого не было с 2014 года

Стоимость нефти марок Brent и WTI в пятницу вечером обвалились на 4,5-6%, при этом цена Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 59 долларов за баррель, сообщает ПРАЙМ.

Как отмечает Wall Street Journal, инвесторы опасаются не только переизбытка топлива на рынке, но и надвигающихся проблем в мировой экономике, что снизит спрос на сырье. Bloomberg при этом подчеркивает, что ситуация на рынка нефтяных опционов, с помощью которых хеджируют риски падения цен на нефть энергетические компании, сейчас даже хуже, чем в 2014 году. Вскоре банкам предстоит расплатиться по опционным контрактам с бразильской PetroBras, которая фиксировала цену в 65 долларов за баррель, рассказали Bloomberg источники на рынке. Поскольку Brent упала ниже цены контракта (страйка опционов) банки вынуждены сбрасывать фьючерсы в больших объемах, чтобы избежать потерь. Некоторые производители США также хотели зафиксировать прибыль по опционам, срок действия которых заканчивается в 2019 году.

По состоянию на 17.25 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,57%, до 59,74 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 6,04%, до 51,33 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов цены на нефть марок Brent и WTI опускались на 5% и 7% соответственно.

Опасения по переизбытку нефти на рынке привели к резкому падению нефтяных цен. Так, минэнерго США в среду сообщило, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.

По мнению аналитика FXTM Лукмана Отунуги динамика нефтяных котировок будет зависеть от того, примет ли ОПЕК решение о сокращении добычи сырья. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.