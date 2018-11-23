Внешний vs внутренний аудит: какому отдать предпочтение

Аудит представляет собой проверку бухгалтерской отчетности фирмы независимыми специалистами в целях формирования выводов относительно ее достоверности. Среди множества критериев, используемых в настоящее время для классификации данного вида деятельности, самый распространенный – деление аудита на внешний и внутренний.

Проведение внешнего аудита предусматривает привлечение организационно и юридически независимых экспертов. Это могут быть фирмы или физлица, гарантирующие объективный подход и отсутствие предвзятости. Их не должны связывать с проверяемой фирмой никакие обязательства, за исключением прописанных в договоре на выполнение проверки. Это означает, что недопустимо привлекать в качестве аудиторов близких родственников топ-менеджеров или учредителей проверяемых фирм, а также членов совета директоров. Аудиторская фирма, такая как www.accountprofi.ru, должна быть членом одной из СРО аудиторов. Аналогичные требования предъявляются и к аудиторам-физлицам, у которых, помимо этого, должен иметься квалификационный аттестат. В ходе внешнего аудита выполняются следующие действия:

Проверяется достоверность информации, приведенной в отчетности, либо доказывается ее недостоверность.

Контролируется выполнение требований законодательства в вопросах ведения бухучета и подготовки отчетности.

Изыскиваются возможности для оптимизации использования имеющихся ресурсов, включая займы.

Внутренний аудит представляет собой контрольную деятельность, выполняемую подразделением компании для определения адекватности и эффективности внутреннего контроля. Он проводится на добровольной основе для достижения следующих целей:

проверка правильности подготовки отчетности и достоверности приведенной в ней информации;

оценка правильности ведения бухучета;

оценка эффективности использования имеющихся ресурсов, полноты и своевременности выплаты налогов, общего соблюдения расчетно-платежной дисциплины;

проверка достоверности учета производственных затрат, размера выручки и других показателей экономической деятельности;

подготовка предложений по оптимизации бухучета и расчетной дисциплины.

Обычно сотрудники службы внутреннего контроля дают консультации начальникам отделов и отвечающим за конкретные работы специалистам по финансовым, юридическим, организационным и другим вопросам, оказывают содействие в устранении недостатков, обнаруженных в процессе проверки.