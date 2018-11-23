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Москва, 24.11.2018

Внешний vs внутренний аудит: какому отдать предпочтение

«Expert Online» 2018

Аудит представляет собой проверку бухгалтерской отчетности фирмы независимыми специалистами в целях формирования выводов относительно ее достоверности. Среди множества критериев, используемых в настоящее время для классификации данного вида деятельности, самый распространенный – деление аудита на внешний и внутренний.

Проведение внешнего аудита предусматривает привлечение организационно и юридически независимых экспертов. Это могут быть фирмы или физлица, гарантирующие объективный подход и отсутствие предвзятости. Их не должны связывать с проверяемой фирмой никакие обязательства, за исключением прописанных в договоре на выполнение проверки. Это означает, что недопустимо привлекать в качестве аудиторов близких родственников топ-менеджеров или учредителей проверяемых фирм, а также членов совета директоров. Аудиторская фирма, такая как www.accountprofi.ru, должна быть членом одной из СРО аудиторов. Аналогичные требования предъявляются и к аудиторам-физлицам, у которых, помимо этого, должен иметься квалификационный аттестат. В ходе внешнего аудита выполняются следующие действия:

  • Проверяется достоверность информации, приведенной в отчетности, либо доказывается ее недостоверность.
  • Контролируется выполнение требований законодательства в вопросах ведения бухучета и подготовки отчетности.
  • Изыскиваются возможности для оптимизации использования имеющихся ресурсов, включая займы.

Внутренний аудит представляет собой контрольную деятельность, выполняемую подразделением компании для определения адекватности и эффективности внутреннего контроля. Он проводится на добровольной основе для достижения следующих целей:

  • проверка правильности подготовки отчетности и достоверности приведенной в ней информации;
  • оценка правильности ведения бухучета;
  • оценка эффективности использования имеющихся ресурсов, полноты и своевременности выплаты налогов, общего соблюдения расчетно-платежной дисциплины;
  • проверка достоверности учета производственных затрат, размера выручки и других показателей экономической деятельности;
  • подготовка предложений по оптимизации бухучета и расчетной дисциплины.

Обычно сотрудники службы внутреннего контроля дают консультации начальникам отделов и отвечающим за конкретные работы специалистам по финансовым, юридическим, организационным и другим вопросам, оказывают содействие в устранении недостатков, обнаруженных в процессе проверки.

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