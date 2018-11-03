Горан БРЕГОВИЧ & The Wedding and Funeral Orchestra*. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Дирижер Фабио Мастранджело

Долгожданная ПРЕМЬЕРА в Москве! 13 ноября 2018 года в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки Горан Брегович представит для столичной публики свой уникальный музыкально-исторический проект «Три письма из Сараево»! На одной сцене с известным музыкантом и его бэндом выступит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Приглашенным дирижером оркестра станет Фабио Мастранджело! Оригинальные и экспрессивные сольные партии трех скрипок исполнят лауреаты международных премий.

Один из лучших композиторов современности, Горан Брегович снова едет в Москву. Его новый альбом, новая музыка и премия Грэмми в качестве подтверждения успеха вновь расширят грани таланта прославленного музыканта, как когда-то музыка к фильмам-лауреатам «Золотой пальмовой ветви». Гламурный хулиган, руководящий своим верным похоронно-свадебным оркестром из-за спины, расширил амплуа до граней мультикультурных и остро социальных.

«Мой скрипичный концерт – это три музыкальных письма: мусульманам, христианам и евреям. Моя первая метафора – это Сараево, музыка в христианской, классической манере. Потому что я сам из Сараево, и потому что это не просто город, а олицетворение нашего времени: когда сегодня мы можем быть хорошими соседями, а завтра мы можем стрелять друг в друга, потому что у нас разные религии. Вторая метафора – это скрипка с восточными манерами, музыка, как играют ее мусульмане на Востоке. И наконец, третья - в стиле «клезмер», как играют евреи», – рассказывает о предстоящем концерте Горан Брегович.

Три религии, три разных и непохожих культуры, сосуществующие в боснийской столице — глубокомысленная музыка расскажет об этом лучше любого историка. Сольные партии для трёх скрипок и энергичная музыкальная композиция призваны рассказать о терпимости к представителям иной культуры, о духовном богатстве и философской глубине, которые рождает слияние разных взглядов на мир, дружбу и любовь. Но все также обжигающе горячо, также остро и чувственно.

Все концерты Горана Бреговича в России неизменно проходят с аншлагами, и это удивительное выступление, сотканное из самых разных жанров, культур и религий - не станет исключением! Не упустите возможность насладиться невероятно эмоциональной музыкой, рожденной историей всего мира!