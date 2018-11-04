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Москва, 06.11.2018

Идеи подарков фанатам Гарри Поттера

«Expert Online» 2018

Произведения Джоан Роулинг о мальчике волшебнике по имени Гарри Поттер получили признание во всем. Причем этот захватывающий фэнтезийный роман пришелся по вкусу не только детям, а и взрослым.

Не удивительно, что фанатов у него немало и каждый из них вряд ли отказался бы от тематического подарка, связанного с любимым героем. В связи с чем, мы подготовили небольшой список идей, которые помогут порадовать поклонников Гарри Поттера, а приобрести уникальные поадарки вы можете в магазине https://www.HPRosmen.ru/.

Очки

Очки круглой формы уже успели стать некой визитной карточкой Гарри. А значит, и его поклонники обрадуются такому презенту. Для пущего антуража можно положить их в небольшой сундучок или чемоданчик.

Дневник Тома Редла

Изготовить такой сувенир можно самостоятельно. Для этого понадобится ежедневник черного цвета и бронзовые наконечники для уголков обложки. Сзади дневник можно будет украсить именной подписью его владельца.

Мантия-невидимка

Безусловно, делать человека невидимым такой подарок не будет, но сама идея довольно интересная.

Галстук факультета

Вряд ли какой-либо фанат Гарри Поттера откажется от яркого галстука с эмблемами факультетов. Причем, не обязательно дарить их все, можно остановиться на каком-то одном.

Школьная мантия

Приобрести этот аксессуар можно в специализированном онлайн-магазине или пошить на заказ. Но не забудьте, что на нем обязательно должна присутствовать эмблема учащегося Гриффиндорского факультета.

Тематические коллекции

Каждый фанат Гарри Потерра обрадуется такому подарку, как коллекция книг с главным героем. Или, например, дискам с фильмами, но конечно, при условии, что они будут лицензионными. Даже коллекция игр с любимым персонажем приведет в восторг настоящего фаната.

Фигурки героев

Миниатюрные копии Гарри, Гермионы и Рона могут стать прекрасным презентом для их поклонников.

Украшения

Серьги, имитирующие маховики времени, философский камень в виде подвески или перстень, на котором изображена эмблема факультета уж точно придутся по вкусу любому поклоннику фэнтезийного мальчика.

Флэшка

Оригинальным подарком может также стать флэш-накопитель в виде персонажа знаменитой истории.

Сливочное пиво

Если поклонник Гарри Поттера уже достиг совершеннолетия, можно подарить ему бутылочку пива, изготовленную по специальному рецепту. Ну или, в крайнем случае, просто заменить заводские этикетки тематическими.

Торт

Если необходим подарок, приуроченный ко дню рождения, можно приобрести торт, оригинально оформленный мастикой в виде фигурок главных героев произведения.

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