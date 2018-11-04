Особенности написания курсовой работы

Каждый студент вуза или средне-профессионального заведения однажды сталкивается с необходимостью написания курсовой работы. О том, что она собой представляет и поговорим далее.

Особенности написания

Курсовая работа всегда выполняется под руководством преподавателя по определенной дисциплине и включает в себя проведение научно-исследовательской деятельности по ее изучению.

Оформление готовой работы строго регламентируется ГОСТом, поэтому несоблюдение правильной последовательности пунктов или полное отсутствие отдельных из них может стать причиной получения плохой оценки при защите. Заказать курсовую или дипломную работу можно в компании www.IQAssistant.ru.

Структура курсовой обязательно должна включать в себя следующие элементы:

титульный лист;

введение;

главу 1 и выводы по ней;

главу 2 и выводы по ней;

заключение;

список литературы, используемый при написании работы.

Что касается объема и количества глав, то эти параметры устанавливаются научным руководителем. Уровень оригинальности работы также определяется преподавателем и как правило составляет от 70 до 95%. А это значит, что большого количества цитат, взятых из посторонних источников лучше избегать.

Подготовка работы

Поскольку порядок написания курсовой зачастую не совпадает с последовательностью, учащемуся следует грамотно распределить свое рабочее время. Для этого в первую очередь необходимо выбрать тему работы. И уже исходя из нее можно будет наметить дальнейший план действий и в частности место, где будет проводиться практическая часть. Его особенности помогут раскрыть все ключевые аспекты, на основании которых и будет создаваться курсовая.

Далее можно приступать к подбору необходимой литературы. Причем она должна состоять не только из учебных изданий, а и из научных журналов, словарей, справочников и прочих материалов, имеющих отношение к области, в отношении которой проводится исследование. Для написания второй главы необходимо будет определиться с методиками, которые могут понадобиться в процессе работы и методами проверки результатов математическими способами.

После чего можно приступать к самому исследованию, не забывая при этом фиксировать получаемые результаты. На их основании, а также с учетом теоретических данных делаются выводы, что позволяет подтвердить выдвигаемую гипотезу или опровергнуть ее.

Именно в этот момент становятся явными пункты, которые должны быть описаны во введении, а значит, можно приступать к его заполнению. Далее тексту придается читабельный вид с определенной логической структурой. После чего можно переходить к оформлению готовой работы.